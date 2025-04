So groß wird Mike Heiter und Leyla Lahouars Traumhochzeit

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) bereiten sich auf einen der größten Tage ihres Lebens vor – ihre Traumhochzeit. Das Reality-TV-Pärchen wird in wenigen Monaten an der Amalfiküste in Italien vor den Traualtar treten und seine Liebe mit einer Vielzahl von Menschen feiern. In ihrer Instagram-Story verrät die Promi Big Brother-Gewinnerin jetzt auch, um wie viele es sich dabei handeln wird. "Um die 130 Gäste sind eingeladen", offenbart sie auf Nachfrage eines Followers.

Die Anzahl der Gäste ist aber nicht das einzige Detail, das Leyla preisgibt. Sie spricht ebenso über ihre Flitterwochen – und gesteht, dass sie und Mike noch nicht sicher sind, wo es hingehen soll. "Wir sind am Überlegen zwischen Seychellen und Mauritius", erklärt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin. Außerdem macht sie deutlich, dass ihre Hochzeit oberste Priorität hat: Sie lehnte eine Anfrage für einen TV-Auftritt ab, weil dieser sich mit ihrem Hochzeitsdatum überkreuzte.

Schon in der Vergangenheit machten die 28-Jährige und Mike deutlich, dass ihre Feier ein Event der Extraklasse wird. Das Paar legt großen Wert darauf, unvergessliche Momente zu schaffen – weshalb es ihnen auch wichtig ist, für ihren Hochzeitstanz bestens vorbereitet zu sein. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie sich dafür Unterstützung von Leylas ehemaligem Let's Dance-Partner Sergiu Maruster holen. Der Profitänzer darf aber nicht nur aushelfen, sondern auch mitfeiern. "Ich lade ihn und [Anastasia Maruster] ein", erzählte die Bachelor in Paradise-Bekanntheit gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im April 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige