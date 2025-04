Leyla Lahouar lädt "Let's Dance"-Stars zu ihrer Hochzeit ein

Realitystar Leyla Lahouar (28) schwebt auf Wolke Sieben und steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit mit Mike Heiter (32). Am 30. August geben sich die beiden an der malerischen Amalfiküste in Italien das Jawort – und das Ganze wird live von Bild übertragen. Ganz besonders freut sich Leyla auf ihre Gäste, denn unter den geladenen Freunden befinden sich auch bekannte Gesichter aus ihrer Let’s Dance-Zeit. Profitänzer Sergiu Maruster und seine Frau Anastasia Maruster, die selbst auf dem Tanzparkett brilliert, werden Teil des festlichen Ereignisses sein und die Feier mit ihrer Anwesenheit bereichern.

Die Verbindung zu Sergiu ist dabei keine Überraschung: Er war während der beliebten RTL-Show Leylas Tanzpartner und unterstützt sie und Mike aktuell auch in den Vorbereitungen für ihren Hochzeitstanz. "Wir haben das erste Mal zu dritt trainiert, direkt drei Stunden", verrät Leyla gegenüber Bild. Für den großen Tag in Bella Italia wollen die beiden Realitystars natürlich glänzen: "Wir müssen richtig Gas geben. Blamieren wollen wir uns nicht." Auch wenn Leyla ihrer Zeit bei "Let’s Dance" positiv gedenkt, hat sie zu den weiteren Kandidaten weniger engen Kontakt. Nur an Simone Thomalla (59) schreibe sie, wie sie selbst sagt, gelegentlich noch Nachrichten.

Dass die Hochzeit ein spektakuläres Event wird, steht außer Frage. Bereits mit ihren Plänen für eine fünfstöckige Hochzeitstorte machten Leyla und Mike deutlich, dass es ihnen wichtig ist, ihre Gäste rundum zu verwöhnen. Die Sorten Mango-Maracuja, Kokos-Pfirsich und Banane-Cookie-Karamell klingen verführerisch und versprechen, ebenso wie das gesamte Fest, unvergesslich zu werden. Leyla, die selbst als leidenschaftliche Köchin bekannt ist, und Mike möchten sicherstellen, dass alles perfekt ist. Ihre romantische Reise in den Hafen der Ehe begleitet zudem eine exklusive Bild-Doku-Soap, die das Paar Schritt für Schritt bis zu ihrem großen Tag zeigt.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Sergiu Maruster beim Training für "Let's Dance"

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

