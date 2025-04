Shirin David beeindruckt bei Konzert mit acht Outfitwechseln

Shirin David (29) hat am Montagabend einen spektakulären Auftakt ihrer "Schlau aber blond"-Tour in der Lanxess Arena in Köln gefeiert. Vor 13.000 begeisterten Fans präsentierte die Rapperin eine mitreißende Show, die mehr als zwei Stunden dauerte und 26 Songs umfasste. Dabei wechselte sie laut der Bild sieben Outfits und forderte auch ihr Publikum bereits im Vorfeld auf, sich stilsicher dem Motto "Schlau" entsprechend zu kleiden. Gleich zu Beginn sorgte Shirin mit ihrem Hit "GRWM", vorgetragen in einem Schulmädchen-Outfit à la Britney Spears (43), für Stimmung. Ein besonderer Moment des Abends: ein persönliches Geburtstagsständchen für ihre Schwester Pati Valpati, die den Abend mit der Familie in der Loge feierte.

Auf Bildern, die der Bild vorliegen, zeigt sich, dass die Show auch optisch ein Highlight war. Dabei präsentierte sich Shirin David in verschiedenen Looks – darunter ein Leo-Style, ein eleganter XXL-Rock in Weiß und knallige Dessous. Für das große Finale tanzte sie ihren Nummer-1-Hit "Bauch Beine Po" im künstlichen Regen und verabschiedete sich kurz vor 23 Uhr im Bademantel von der Bühne. Unter den Gästen tummelten sich prominente Personen wie Giovanni Zarrella (47) und seine Frau Jana Ina, die sich ein Erinnerungsfoto mit der Künstlerin nicht entgehen ließen.

Die Tour ist der Höhepunkt von Shirins monatelanger Vorbereitung, die sie bereits vorab in ihrer Netflix-Doku thematisiert hat. Unterstützt von einem Personal Trainer und den Fitness-Videos von Pamela Reif (28) hatte die Rapperin besonders intensiv an Choreografie und Kondition gearbeitet. "Wir tanzen zwischen sieben und acht Stunden am Tag", verriet sie in einem Interview mit der Bild. Dass sich der Aufwand gelohnt hat, wird nicht nur beim Tour-Start deutlich, sondern auch in den begeisterten Rückmeldungen ihrer Fans, die das Event als ein echtes Highlight feierten. Shirin, die einst durch YouTube bekannt wurde, beweist mit ihrem Erfolg immer wieder, dass harte Arbeit und Disziplin der Grundstein für ihre Karriere sind.

Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

