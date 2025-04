Tara Tabitha erhielt erst "Kampf der Realiytstars"-Absage

Tara Tabitha (32), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, ist in diesem Jahr Teil von Kampf der Realitystars. Doch wie die 32-Jährige jetzt enthüllte, kam die Zusage für die beliebte RTLZWEI-Show ganz unerwartet. Zunächst wurde sie nämlich abgelehnt. Erst zwei Monate nach der Absage erhielt sie kurzfristig doch noch die erfreuliche Nachricht, dass sie dabei sein würde. "Irgendwie ist es bei mir schon so normal geworden, dass ich von Shows immer zuerst abgelehnt werde und dann ganz kurzfristig doch eine Zusage bekomme", verriet sie in einer Pressemitteilung des Senders.

Die Vorfreude auf das Format ist bei Tara groß, denn für die gebürtige Österreicherin bedeutet die Teilnahme nicht nur ein Wiedersehen mit anderen bekannten Gesichtern der Reality-Branche, sondern auch aufregende Wochen in der eindrucksvollen Kulisse der Sala. "Ich freue mich auf die anderen Teilnehmer. Der Cast ist ja schon immer sehr gut", erklärte sie weiter. Neben den sozialen Kontakten reize sie auch die Möglichkeit, während des Drehs Sonne zu tanken "und hoffentlich als strahlende Siegerin" das Land zu verlassen.

Tara, die sich seit Jahren in der bunten Welt des Reality-TVs bewegt, ist bekannt für ihre ehrgeizige und kämpferische Art. Dabei ist ihr Weg nicht immer einfach, wie sie selbst zugibt. Die spontane Zusage zu "Kampf der Realitystars" zeigt einmal mehr, wie wichtig für sie Flexibilität und Einsatz sind. "Ich muss jetzt das ganze Jahr über in Shape bleiben, weil die Shows kommen immer spontan", verriet sie ehrlich. Ob ihr dieser Einsatz nun den Sieg einbringt, wird sich zeigen.

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha in Dubai, März 2024

