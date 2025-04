Prinzessin Diana nahm Einfluss auf Williams Rolle als König

Prinzessin Diana (✝36) hatte eine klare Vision für die Erziehung ihrer Söhne und unternahm besondere Schritte, um Prinz William (42) auf seine zukünftige Rolle in der königlichen Familie vorzubereiten. Während ihres Lebens betonte sie die Bedeutung von Mitgefühl und Verständnis für die weniger privilegierten Menschen in der Gesellschaft. Ein Höhepunkt dieses Ansatzes war ein geheim gehaltener Besuch in einem Obdachlosen-Tageszentrum in London, wo William gemeinsam mit ihr und dem damaligen Kardinal Basil Hume mit Bedürftigen ins Gespräch kam. "Ich will meine Kinder nicht vor den harten Realitäten des Lebens verstecken", erklärte die Prinzessin laut der Daily Mail damals in einer Rede und fügte hinzu, dass sie ihnen möglichst früh die Möglichkeit geben wolle, sich selbst ein Bild von der Welt zu machen.

Diana sorgte dafür, dass William und sein Bruder Harry (40) nicht nur die privilegierten Seiten ihres Lebens zu sehen bekamen, sondern auch Menschen trafen, die mit Krankheiten, Obdachlosigkeit oder anderen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Sie führte sie gelegentlich in Hostels für Obdachlose und Krankenhäuser, um ihnen den Umgang mit schwierigen Situationen beizubringen. Berichten zufolge zeigte sich William besonders sensibel und souverän bei solchen Treffen, sehr zur Freude von Lady Di. Ihr nahestehende Personen erinnern sich, wie sie stolz erzählte, dass William während Weihnachtsfeiern mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen leicht Kontakte knüpfen konnte. "Viele Erwachsene würden daran scheitern", soll sie laut Andrew Mortons Buch "Diana: Her True Story" gesagt haben.

Die Beziehung zwischen der Prinzessin und ihren Söhnen war von großer Nähe geprägt, wobei sie besonders darauf achtete, William wichtige Werte für seine Zukunft als König nahezubringen. Dabei ging es Diana nicht nur um Empathie, sondern auch um ein tiefes Verständnis von menschlichen Unsicherheiten, Hoffnungen und Träumen. Ihre unkonventionelle Erziehung und ihre Bereitschaft, die royale Komfortzone zu verlassen, veränderten den Ruf der Prinzessin nachhaltig. Sie wurde zu einer angesehenen Verfechterin sozialer Anliegen, auch wenn sie sich zuvor Kritiken ausgesetzt sah. Heute setzt William viele der Werte seiner Mutter in seiner Arbeit fort und engagiert sich weiterhin für Themen wie Obdachlosigkeit und psychische Gesundheit, wodurch der Einfluss seiner Mutter klar spürbar bleibt.

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz William in Neuseeland, April 1983

Getty Images Prinz William bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt, November 2024

