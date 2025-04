Unerwartet? Dieses Paar gewinnt "Sommerhaus der Normalos"

Die erste Staffel Das Sommerhaus der Normalos hat ihre Gewinner gefunden. Seit Montag ist das Finale auf RTL+ abrufbar. In der letzten Challenge traten Sophie und Hendrik gegen Lisa und Marcel an. Das letzte Spiel fordert Geschwindigkeit und Geschick: Es müssen Bälle in kleine Hohlräume auf einem Holzherz befördert werden. Nach jeder Runde müssen die Paare, die aneinandergekettet sind, eine Strecke zurücklaufen und über einen Hügel in ein Wasserloch rutschen. Dabei stellen Sophie und Hendrik sich vor allem beim Zielen geschickter an und bekommen so schneller alle fünf Bälle ins Ziel. Sie sind die Ersten, die fertig sind, drücken den Buzzer und dürfen sich "Normalo-Paar des Jahres" nennen.

Die Begeisterung ist den beiden sofort anzusehen, denn vor Freude jubeln sie nicht nur, sondern führen auch einen kleinen Siegestanz auf. Für einige Zuschauer dürfte der Sieg von Sophie und Hendrik aber dennoch überraschend gekommen sein. Die beiden schafften es in der Staffel zwar auch mal, sich den Nominierungsschutz zu sichern, oft kämpften sie aber in den Spielen gegen sich selbst. Wenn es hart auf hart kam, bewiesen sie aber, dass sie als Team zusammenarbeiten können – so auch im Finale. Den Verlierern ist die Enttäuschung anzusehen – zumal sich Lisa und Marcel noch vor dem letzten Spiel gute Chancen ausrechneten.

Und was sagen die Fans zum Siegerpaar? Die Meinungen sind gespalten. Während einige auf der offiziellen Instagram-Seite der Show unter den Beiträgen Kommentare wie "So verdient die beiden!" schreiben, meinen andere: "Einfach nur schockiert." Ein Nutzer erklärt: "Zum Glück haben Sophie und Hendrik gewonnen, obwohl ich die beiden auch nicht mag. Alles besser als Lisa und ihr Dackel..." Zoff und Dramen gab es jedenfalls genug in der ersten Normalo-Ausgabe des Sommerhauses. Dabei waren auch Sophie und Hendrik immer mittendrin: Die beiden hatten sich vor allem mit Vanessa und Richard verkracht – als das Paar die Show kurz vor dem Finale verlassen musste, feierten ihre Kontrahenten den Triumph.

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünder, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Die Paare beim "Sommerhaus der Normalos"

