Sommerhaus-Vanessa schießt erneut gegen Sophie und Hendrik

Vanessa Brahimi hat erneut in ihrer Instagram-Story gegen ihre ehemaligen Mitstreiter aus Das Sommerhaus der Normalos, Sophie Welack und deren Partner Hendrik, ausgeteilt. Sie erklärte, dass sie die beiden von Anfang an nicht gemocht habe. Besonders scharf kritisiert sie ihre Verhaltensweise während der Show. In ihrer Story wirft sie dem Paar unter anderem "Mobber-Verhalten" vor: "Die Ausdrucksweise, die Art, dieses Lästern, dieses Nachtreten, also das sind richtige Mobber in meinen Augen!" Vanessa betonte, dass die beiden selbst dann noch gegen sie geschossen hätten, als sie emotional bereits am Boden gewesen sei und oft geweint habe.

Während Vanessa sich in der Vergangenheit schon häufiger zu der Fehde zwischen ihr und Sophie äußerte, setzen solche Aussagen die bereits angespannte Dynamik zwischen den beiden Frauen weiter fort. Besonders Sophies Reaktion während der Dreharbeiten sorgte nach Ausstrahlung der Show unter den Zuschauern für hitzige Diskussionen. Vanessa kritisierte nun erneut den Umgangston ihres Sommerhaus-Rivalenpaares und fügte hinzu: "Die zwei sind so bodenlos." Von Reue oder Verständnis auf Seiten von Sophie oder Hendrik fehlt bisher jede Spur. Ob eine Versöhnung nach der Show überhaupt möglich ist, scheint unter den anhaltenden Spannungen fraglich.

Schon zuvor hatten sich Sophie und Vanessa immer wieder in die Haare gekriegt, sowohl während der laufenden Staffel als auch danach. Sophie teilte damals ein viel diskutiertes Bild in ihrer Instagram-Story, das Vanessa als Anspielung auf ihr Aussehen auffasste. Vanessa konterte mit scharfen Worten und kritisierte Sophies Verhalten bereits damals als absolut respektlos. So viel steht fest: Die beiden Reality-Stars wird so schnell nichts mehr versöhnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiewelack_ Sophie, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

Anzeige Anzeige