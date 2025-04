Kryptische Zeilen: Hatte Menowin Fröhlichs Frau eine Affäre?

Die Gerüchte um eine mögliche Affäre von Menowin Fröhlichs (37) Frau Şenay (34) reißen nicht ab. Der ehemalige DSDS-Teilnehmer sorgte nun mit kryptischen Zeilen auf Instagram für Aufsehen und befeuerte damit die Spekulationen. "Ich war dein Schatten, dein Beichtstuhl bei Nacht. Du hast geweint, ich hab' dich wieder heil gemacht. Doch du gingst weiter, tief in die Affäre, und ich war nur der Staub auf deiner leeren Leere", schrieb Menowin in einer aktuellen Story. Ob diese Worte tatsächlich auf Şenay bezogen sind, ließ er allerdings offen. Sie selbst schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Bereits zuvor soll der 37-Jährige laut Merkur in einem kurzen Social-Media-Video, das inzwischen gelöscht wurde, den Betrug bestätigt haben. Auch seine weiteren Aussagen und sein Verhalten in den sozialen Netzwerken untermauern den Verdacht: Er likt Kommentare, in denen Fremdgehen angedeutet wird, und gab öffentlich bekannt, dass er aus dem gemeinsamen Zuhause auszieht. "Ja, für mich geht eine Zeit zu Ende. Ich war wirklich sehr, sehr lange hier. Um genau zu sein, fast 18 Jahre", erklärte er sichtlich emotional. Wenige Augenblicke später fügte er hinzu: "Jetzt beginnt für mich eine neue Zeit an einem neuen Ort."

Menowin und Şenay sind seit sechs Jahren miteinander verheiratet und haben inzwischen mehrere gemeinsame Kinder. Viele Höhen und Tiefen prägten ihre Beziehung, darunter auch Menowins schwierige Phasen: Der Realitystar war in der Vergangenheit mehrfach zu Haftstrafen verurteilt worden, kämpfte sich jedoch mit der Unterstützung seiner Familie zurück ins Leben. Umso überraschender sind die derzeitigen Entwicklungen, die auf eine ernste Krise zwischen den beiden schließen lassen. Ob sich das Paar nach all den gemeinsamen Jahren tatsächlich getrennt hat, bleibt bislang unklar.

joyn Menowin Fröhlich bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

