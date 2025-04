Nach Forsthaus-Flirt: Bela Klentze verrät Beziehungsstatus

In dem Reality-TV-Format Forsthaus Rampensau sorgte Bela Klentze (36) mit seinen Flirts für Schlagzeilen. Doch aus seinen Annäherungsversuchen bei den anderen TV-Bekanntheiten in der Show ist offenbar nichts geworden. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verrät der Musiker: "Ich bin auf jeden Fall Single und bin immer offen, jemanden kennenzulernen." Für den gebürtigen Münchner sei es jedoch zurzeit schwierig, bereit für die Liebe zu sein. "Ich bin sehr auf meine Karriere fokussiert und brauche viel Freiheiten", gibt der Schauspieler ehrlich zu.

In wenigen Tagen beginnt die neue Staffel von Kampf der Realitystars und viele Fans hoffen, Bela dort wieder von seiner flirty Seite zu erleben. Bei "Forsthaus Rampensau" hatte der 36-Jährige unter anderem ein Auge auf Melody Haase (31) geworfen. "Wenn ich mir den mit geschlossenen Augen angucke und daran denke, dass ich schon mal auf Post Malone stand, ist er auch genau mein Typ", scherzte die Sängerin in der Show und startete einen Flirt-Angriff. Der einstige Let's Dance-Kandidat war ihren verführerischen Blicken ausgeliefert und resümierte: "Endstufe geil!"

"Forsthaus Rampensau" war Belas erste richtige Realityshow. Nach der Ausstrahlung erklärte er im Promiflash-Interview, wie ungewohnt diese Erfahrung für ihn gewesen sei. "Es wurde sehr viel gestritten in dem Haus, und der Lärmpegel war die ganze Zeit sehr hoch. Und das rund um die Uhr, von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein", machte der Unter uns-Star deutlich.

ActionPress / AEDT Melody Haase im Februar 2025

RTLZWEI Bela Klentze, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

