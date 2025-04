Neu-Single Ginger Costello dreht Erotik-Clips mit Micaela

Ginger Costello sorgt erneut für Aufsehen: Nach der Trennung von ihrem Ehemann Bert Wollersheim (74) hat sie sich mit Model und Erotikstar Micaela Schäfer (41) zusammengetan, um neue BestFans-Clips zu drehen. Passend zum Osterfest zeigen sich die beiden augenzwinkernd und mit gewohnt provokanten Sprüchen. Micaela witzelte zum Beispiel: "Ich hoffe, du hast schon alle Eier gefunden! Ginger und ich helfen dir gerne beim Suchen!" Fans ließen sich nicht lange bitten und kommentierten das Duo als die "besten Hasen der Saison".

Einen ersten Teaser teilte Micaela unter anderem auf Instagram, wo sie bei der Community für Begeisterung sorgt. Dass die beiden Erotikstars zusammenarbeiten, dürfte keinen überraschen: Schon in der Vergangenheit sorgten Ginger und Micaela gemeinsam für Schlagzeilen, etwa mit Auftritten auf der Venus-Messe. Für Ginger bedeutet die Kooperation offenbar auch eine neue Richtung in ihrem Leben, denn sie ist seit Kurzem von ihrem langjährigen Partner getrennt.

Im Interview mit RTL gab sie an, dass mangelnde Intimität ein bedeutender Grund für das Beziehungsende mit Bert gewesen sei: "Unser Sexleben ist seit Ewigkeiten auf der Strecke geblieben." Gingers Ex-Mann, mit dem sie trotz der Trennung in engem Kontakt bleibt, verriet bereits, dass die Energielevel der beiden zuletzt unvereinbar gewesen seien. Dennoch betonten beide stets, dass sie freundschaftlich verbunden bleiben würden. Gegenüber dem Sender merkte die Erotikdarstellerin an: "Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit."

Instagram / micaela.schaefer.official Ginger Costello und Micaela Schäfer

Getty Images Ginger Costello-Wollersheim und Bert Wollersheim, September 2020

