Wegen Sex? Deshalb trennten sich Bert Wollersheim und Ginger

Bert Wollersheim (74) ist wieder Single – doch mit seiner Ex Ginger Costello versteht sich der Rotlicht-König noch blendend. Im Gespräch mit Bild gibt der TV-Star einen intimen Einblick und verrät, weshalb die Beziehung der beiden gescheitert ist. Ginger hatte bereits verraten, dass unter anderem das Sexleben ein Grund für die Trennung gewesen sei. Dem stimmt Bert zu und ergänzt: "Ginger wollte mich noch in Wasserparks schleppen. Das war mir zu viel. Und auch für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens und ich möchte sie nicht blockieren." Das Energielevel hätte bei Bert und Ginger also nicht unterschiedlicher sein können. Verwunderlich ist das nicht, immerhin trennt die beiden ein Altersunterschied von über 35 Jahren.

Auch in Sachen Ordnung musste Bert während der Beziehung mit Ginger Abstriche machen. Offenbar nahm es die Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin nicht ganz so genau in Sachen Struktur: "Ich bin kauzig und ordnungsliebend. Das kann ich jetzt sein. Bei Ginger hatte ich die Ordnung aufgegeben und mich irgendwann nicht mehr darüber aufgeregt." In Zukunft könne sich der 74-Jährige gut vorstellen, alleine zu leben. Im weiteren Gesprächsverlauf beichtet Bert außerdem: "Ich habe mich von meinem wirtschaftlichen Absturz nie erholt und möchte keine verarmte Witwe zurücklassen."

Trotz ihrer Trennung stehen Bert und Ginger regelmäßig in Kontakt – laut dem Newsportal telefonieren die Realitystars bis zu zehnmal am Tag. In einem TikTok-Video, das die Reality-TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen hochlud, zeigt sich das Ex-Paar freudestrahlend vor der Kamera. Mit Bert im Arm schwärmte Ginger: "Wir sehen uns trotzdem weiterhin, weil die Wollersheimer bleiben die Wollersheimer. Das ist mein Ex-Mann. Die geilste Trennung ever ever ever, Leute, nehmt euch mal ein Beispiel dran." Liebevoll gibt sie ihm einen Kuss auf die Wange.

Anzeige Anzeige

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello, November 2024

Anzeige Anzeige