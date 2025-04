Prinzessin Kate erbt Juwelen in Millionenhöhe

Die glänzende Juwelensammlung der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), geschätzt auf einen Wert von rund 81 Millionen Euro, wurde offiziell an Prinzessin Kate (43) weitergegeben. Besonders eindrucksvoll ist die Nizam-of-Hyderabad-Halskette, deren Wert allein auf ca. 76 Millionen Euro geschätzt wird. Das Schmuckstück, das 1935 von Cartier gefertigt wurde, trägt über 50 makellose Diamanten und war ein Hochzeitsgeschenk an Elizabeth. Neben dieser prachtvollen Kette umfasst die Erbschaft von Kate laut The Sun auch weitere exquisite Stücke, darunter das George-VI-Festoon-Collier – eine dreireihige Diamantkette im Wert von knapp 2,8 Millionen Euro.

Kate würdigt ihre verstorbene Schwiegergroßmutter sehr häufig, indem sie die edlen Schmuckstücke zu offiziellen Veranstaltungen trägt. Besonders bei Erinnerungszeremonien, wie etwa dem Remembrance Sunday, gelingt es ihr, mit diesen Stücken subtile emotionale Tribute zu setzen. Ihr Gespür für die richtige Auswahl dieser historischen Stücke zeigt nicht nur Stilsicherheit, sondern auch ein Bewusstsein für die Bedeutung der royalen Traditionen. Dabei ergänzt der übernommene Schmuck von Königin Elizabeths Sammlung jene Erbstücke, die Kate bereits von Prinzessin Diana (✝36) geerbt hatte, darunter der ikonische Saphir-Verlobungsring und die Lover's Knot Tiara.

Kate hat es über die Jahre geschafft, sich als eine der beliebtesten und bodenständigsten Royals zu etablieren. Ihre Anpassungsfähigkeit und Loyalität gegenüber den strengen Regeln des Palastes haben ihr nicht nur die Sympathien des Volkes, sondern auch des engeren Familienkreises eingebracht. Kates unaufgeregter Umgang mit den royalen Pflichten hebt sie deutlich von Meghans eher progressivem, von Eigenständigkeit geprägtem Ansatz ab. Die Strahlkraft ihres neuen Schmucks lässt sich somit symbolisch als die Brücke betrachten, die sie zwischen Moderne und Tradition schlägt.

Getty Images Prinzessin Kates Verlobungsring

Getty Images Prinzessin Kate, britische Royal

