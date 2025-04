Bereut "Temptation Island"-Neuling Natalie ihr Verhalten?

Bereits bei ihrem ersten Lagerfeuer schockierte das Verhalten von Temptation Island-Nachzüglerin Natalie sowohl ihren Freund als auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Auch die Beauty konnte die Aufnahmen im TV sehen und verrät gegenüber Promiflash, wie es ihr damit geht. "Ich bin halt keine langweilige Maus, die sich in der Ecke verkriecht und keinen Spaß mitmacht", erklärt Natalie. Was passiert ist, scheint sie aber trotzdem zu bereuen: "Nichtsdestotrotz war meine Aktion viel zu übertrieben! Könnte ich die Vergangenheit ändern, würde ich nicht so über die Stränge schlagen. Patrick zu verletzen, war nie meine Intention. Ich kann voll und ganz nachvollziehen, dass er enttäuscht ist."

Was die anderen Single-Männer von ihr denken, sei Natalie aber herzlich egal. "Es geht um meine Beziehung und um keine anderen Männer oder Frauen", betont sie und fügt hinzu: "Was man vielleicht wissen sollte, ist, dass ich eigentlich eine richtige Rampensau bin, wenn ich Party mache. Und nein, das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir Lapdances oder Ähnliches auch im echten Leben geben lasse, geschweige denn Interesse an anderen Männern habe." Die Reality-TV-Darstellerin stellt klar: "Ich hatte in dem Moment keine sexuelle Anziehung zu den Männern oder auch nur irgendein romantisches Gefühl."

Nicht nur Patricks männliche Unterstützer, auch zwei der vergebenen Frauen zeigten sich ziemlich empört von Natalies Interaktionen mit den Verführern. Saskia und Hillary schienen der Brünetten allerdings schon von Anfang an mit Skepsis zu begegnen. Ihrer Meinung nach habe sie sich bereits bei ihrem Einzug zu sehr auf die Single-Männer und zu wenig auf die anderen Girls fokussiert. "Mit Lästereien und miesen Blicken empfangen zu werden, fand ich wirklich enttäuschend", schildert Natalie im Promiflash-Interview.

Instagram / DHF-_piqiYy Natalie La Poersch im April 2025

Instagram / patzaubertrick Patrick, Kandidat bei der siebten Staffel von "Temptation Island"

