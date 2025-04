So holprig war Temptation-Einzug für Nachrückerin Natalie

Der Einzug in die Ladys-Villa von Temptation Island gestaltete sich für Nachrückerin Natalie als ziemlich turbulent. Gemeinsam mit ihrem Freund Patrick, der in die Männer-Villa zog, löste sie in Folge fünf der RTL-Show das Paar Kevin und Danka ab, das das TV-Experiment vorzeitig abgebrochen hatte. Während Natalie von den männlichen Verführern herzlich empfangen wurde, schlug ihr von den Mitstreiterinnen Hillary und Saskia Skepsis entgegen. "Mit Lästereien und miesen Blicken empfangen zu werden, fand ich wirklich enttäuschend", erklärt Natalie nun gegenüber Promiflash. Unterstützung fand sie indes bei Raffaela, die sie mit offenen Armen aufnahm.

Saskia und Hillary kritisierten hingegen Natalies Verhalten bei ihrem Einzug. In einer der ersten Szenen nach ihrem Ankommen hatte sich Natalie nahezu ausschließlich auf die Single-Männer fokussiert, was bei den anderen Kandidatinnen auf Verwunderung stieß. Natalie verteidigte sich dazu im Interview: "Das ist doch der Grund, warum ich hier bin. Ich bin nicht zu 'Temptation Island' gekommen, um Freundinnen fürs Leben zu finden." So über sie zu lästern, sei für sie ein "absoluter Kindergarten".

Natalie und Patrick, die seit drei Jahren ein Paar sind und in Marbella leben, haben sich mit ihrer Teilnahme am RTL-Format keine kleine Herausforderung vorgenommen. Die Show soll nicht nur ihr Vertrauen auf die Probe stellen, sondern auch als entscheidende Grundlage für ihre gemeinsame Zukunft dienen. Heiraten und Kinder stehen für die beiden nach eigenen Aussagen auf der Agenda, wenn sie dem Experiment standhalten. Bereits vor ihrem Einzug wurde jedoch deutlich, dass Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden ihre Gefühle zeigen, eine zentrale Herausforderung darstellen könnten. Ob der Aufenthalt in den getrennten Villen ihnen die Antworten bringt, die sie sich erhoffen, bleibt abzuwarten.

Instagram / sassy_2709 Saskia von "Temptation Island"

RTL Patrick und Natalie von "Temptation Island"

