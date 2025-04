Camilla flippte nach pikanter Aussage von König Charles aus

Bei einem gemeinsamen Dinner sorgte der damalige Prinz Charles III. (76) einst für eine hitzige Szene – und zwar wegen eines Gesprächs mit und über die Schauspielerin Carli Norris, bei welchem er nicht mit Komplimenten geizte. Nach einer Theateraufführung in London vor einigen Jahren, bei der Carli in knappem Outfit auf der Bühne zu sehen war, soll er ihr gesagt haben: "Sie haben sehr sexy Beine." Wie Carli im Podcast "Chicken Soap for the Soul" verriet, habe Charles während des anschließenden Essens mit Camilla (77) und weiteren Gästen immer wieder über das Aussehen der Darstellerin gesprochen. Schließlich soll Camilla verärgert ihr Besteck auf den Tisch geworfen, den Raum verlassen und dabei gesagt haben: "Oh, Chas, hör endlich auf, über die Beine dieses Mädchens zu reden!"

Die Britin erzählte weiter, dass sie von der Reaktion der heutigen Königin erst am nächsten Tag erfuhr, nachdem ein Kollege vom Set sie darauf angesprochen hatte. Sie habe dies im Nachhinein mit Humor betrachtet und sehe die Begegnung als ungewöhnlichen Moment ihrer Karriere. Einige Jahre später wurde Carli sogar für die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (✝96) eingeladen, was sie scherzhaft mit Charles' angeblicher Bewunderung in Verbindung brachte. "Ich kann mir nur vorstellen, dass Charles meine Karriere verfolgt hat und er mich deshalb in seiner Nähe bei der Feier seiner Mutter haben wollte", witzelte sie im Podcast.

Die Liebe von Charles und Camilla hat eine turbulente Geschichte. Seit den 1970er-Jahren sind sie ein Paar, doch ihre Beziehung war lange von Skandalen überschattet. Inzwischen gilt Camilla als wichtige Stütze für den Royal, doch in bestimmten Bereichen wird nach wie vor eine klare Grenze gezogen – zum Beispiel im Schlafzimmer! Die beiden sollen trotz ihrer tiefen Verbundenheit ihre Nächte oft in getrennten Räumen verbringen. Insider erklärten dem Magazin Fox News Digital, dass der Freiraum, den sich das Königspaar gönnt, bisher dazu beitrug, die Ehe frisch zu halten. Besonders Camilla soll die Möglichkeit geschätzt haben, in ihrem Rückzugsort, dem Ray Mill House, dem strengen royalen Protokoll zu entkommen und Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen.

Getty Images Carli Norris, Mai 2016

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

