"Es geht mir nicht gut": Chanelle Hayes teilt traurige Fotos

Chanelle Hayes (35) versetzt ihre Fans in Sorge. Vor wenigen Wochen machte die ehemalige britische Big Brother-Teilnehmerin öffentlich, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Ihr wurde in beiden Hüften Arthritis diagnostiziert. Bei ihrer Form der Krankheit handele es sich um Osteoarthritis – ihre Gelenke werden steif und schmerzen. Nun gab Chanelle einen offenen Einblick in die Phasen, in denen sie sich gar nicht gut fühlt.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige mehrere Fotos, auf denen sie weint, total fertig und niedergeschlagen aussieht. "Wenn du ungefähr wie ich bist, laufen deine Unterhaltungen so ab: 'Hi, wie geht es dir?', 'Oh, mir geht es gut, danke' – manchmal geht es mir nicht gut", verriet Chanelle im Beitragstext. In solchen Momenten wolle sie all ihre Probleme offenlegen und jemanden haben, der einfach zuhört und nicht urteilt: "Aber immer wenn ich diese Chance bekomme, sage ich einfach: 'Gut.'"

Chanelle möchte ihre Follower mit ihrem Beitrag dazu aufrufen, ihre Probleme nicht zu verschweigen. "Jeder hat andere Probleme, aber wenn man es mit jemandem teilt, kann man die Last leichter machen", betonte die "I Want It"-Interpretin. Gespräche könnten Leben nicht nur verändern, sondern auch retten.

Chanelle Hayes, Sängerin

Chanelle Hayes, britische TV-Persönlichkeit

Chanelle Hayes, Reality-Sternchen

