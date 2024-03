Chanelle Hayes zeigt das Ergebnis ihrer Bruststraffung!

Chanelle Hayes fühlt sich offenbar endlich wieder wohl in ihrem Körper. Die britische Reality-TV-Teilnehmerin hatte sich 2020 einer Magenband-OP unterzogen, die ihr zum gewünschten Abnehmerfolg verhelfen sollte. Im vergangenen Juli hatte sie bereits 57 Kilogramm abgenommen. Durch den Gewichtsverlust hingen ihre Brüste allerdings ihrer Ansicht nach bis zu den Knien. Deswegen ließ sie sich diese vor Kurzem bei einem weiteren Eingriff straffen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Spanienurlaub stolziert die Unternehmerin selbstbewusst am Pool entlang. Sie trägt einen blauen Badeanzug mit großen Cut-outs an der Taille, sodass auch ein wenig Underboob zu sehen ist. Ihre Brüste wirken auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, total straff.

Auch wenn Chanelle infolge des Gewichtsverlusts einen weiteren Eingriff durchführen ließ, bereut sie ihre Magen-OP nicht im Geringsten. "Es hat mein Leben verändert, als ich es nicht alleine schaffen konnte. [...] In gewisser Weise hat es mein Leben nicht nur verändert, sondern es auch gerettet", betonte sie vor etwa einem halben Jahr in ihrer Instagram-Story. Dennoch sei das Ganze nicht leicht gewesen: "Es gibt noch viel zu tun, es ist keine schnelle Lösung und es verändert die Art und Weise, wie man isst und verdaut für immer."

Darüber hinaus hat Chanelle mit weiteren Beschwerden zu kämpfen. Im vergangenen Jahr machte sie öffentlich, dass bei ihr in beiden Hüften Arthritis diagnostiziert wurde. Genau genommen leide die Sängerin an Osteoarthritis, einer Form der Krankheit, bei der die Gelenke steif werden und schmerzen. Das Ganze macht sie offenbar ziemlich fertig. "Wenn du ungefähr wie ich bist, laufen deine Unterhaltungen so ab: 'Hi, wie geht es dir?', 'Oh, mir geht es gut, danke' – manchmal geht es mir nicht gut", gestand sie unter einer Reihe von Bildern, auf denen sie niedergeschlagen aussah.

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes' Verwandlung

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, Sängerin

