Heinz Hoenig und seine Söhne glänzen in Hochzeitsoutfits

Annika Kärsten-Hoenig (40) kommt aus dem Feiern gar nicht heraus. Die gelernte Krankenschwester gab ihrem Mann Heinz Hoenig (73) Ende März erneut das Jawort – einen Tag vor ihrem Geburtstag. Nun lässt sie ihre Instagram-Follower mit einem Foto an dem besonderen Wochenende teilhaben. Auf dem Schnappschuss tragen der "Das Boot"-Darsteller und die zwei gemeinsamen Söhne die schicken Outfits, die sie bei der Trauung anhatten. Heinz gibt einen zimtfarbenen Anzug zum Besten, während die beiden Jungs beige Looks samt Weste und Fliege tragen. Mit coolen Sonnenbrillen präsentieren sie sich an der Seite ihres Papas. Zu dem Foto schreibt die Autorin: "Meine 'Männer', meine Familie, meine große Liebe."

Die Nachricht der zweiten Hochzeit von Annika und Heinz überraschte ihre Fans. Bislang hat das Traumpaar die meisten Details der Trauung geheim gehalten. Nach Bild-Informationen hat die 40-Jährige ihren Liebsten auf Sylt mit einem Antrag überrascht. Die Hochzeit fand kurz darauf ohne Pfarrer oder Standesbeamten statt – ein symbolischer Liebesbeweis nur für die zwei Turteltauben und ihre engsten Wegbegleiter.

Für den Filmstar und seine Frau geht es nach einem sehr schwierigen Jahr wieder bergauf. Nachdem Heinz im Mai 2024 mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, verbrachte er fast fünf Monate auf der Intensivstation. Neben den gesundheitlichen Risiken machten auch Geldprobleme das Leben der Familie schwer. Trotz seiner Erfolge als Schauspieler war der 73-Jährige nicht krankenversichert und musste sich die Behandlung durch Spendenkampagnen finanzieren.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im März 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Januar 2025

