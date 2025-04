Walentina Doronina schirmte Can Kaplan vor anderen Frauen ab

Can Kaplan, bekannt aus Das Sommerhaus der Stars und bald auch als Teilnehmer bei Kampf der Realitystars, offenbart Überraschendes aus seiner vergangenen Beziehung mit Reality-Sternchen Walentina Doronina (24). In einer Pressemitteilung von RTLZWEI zählte er die Personen auf, auf die er sich im anstehenden Format besonders freue. Während er die Namen mehrerer männlicher Kandidaten nennen konnte, fiel ihm bei den Frauen niemand ein. Der Grund? Angeblich seine besitzergreifende Ex. Can erklärte: "Ich kann keine Frauen nennen, da ich niemanden kennengelernt habe, weil meine frühere Freundin mich immer abgeschirmt hat."

Walentina, die ebenfalls durch Realityshows bekannt wurde, sorgt durch ihren selbstbewussten und energischen Auftritt in der Medienlandschaft immer wieder für Schlagzeilen. Offenbar zeigte sich diese Persönlichkeit auch in ihrer Liebesbeziehung, was laut Can dazu geführt habe, dass er ausschließlich Männerfreundschaften pflegen konnte. Inwieweit die ohnehin spezielle Dynamik der Beziehung durch das Verhalten der heute 24-Jährigen beeinflusst oder belastet wurde, ließ Can offen. Fakt ist, dass bei "Kampf der Realitystars" für ihn nun neue Begegnungen ins Haus stehen und dem Geschäftsmann damit eine Chance geboten wird, ohne seine Ex an seiner Seite neue – weibliche – Gesichter kennenzulernen.

Walentina Doronina, die mit bürgerlichem Nachnamen Wünnenberg heißt, machte ihre Beziehung zu Can erstmals im September 2022 öffentlich. Noch im selben Jahr folgte ein TV-Heiratsantrag in der Late-Night-Show von Promi Big Brother, den sie annahm. Doch das Liebesglück war nicht von langer Dauer: Im Juni 2024 gab sie die Trennung bekannt und warf Can körperliche Gewalt vor. Dieser wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte sie wenig später ebenfalls der Anwendung von Gewalt. Walentinas letzter großer TV-Auftritt gelang ihr mit der Show "My Style Rocks", in der sie bei ihren Mitstreitern schon vorab mit heftigem Gegenwind konfrontiert wurde.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

