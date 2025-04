Fremdgeh-Drama: Iris Klein konnte Serkan noch nie leiden

Iris Klein (57) äußert sich in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram offen zum Seitensprung von Serkan Yavuz (32) mit Evanthia Benetatou (33). Die Reality-TV-Mama macht dabei kein Geheimnis daraus, wie sehr sie die Ereignisse beschäftigen: "Ich mag Eva sehr... Aber ich finde nicht gut, was geschehen ist. Serkan konnte ich noch nie leiden und das bleibt auch so." Viel Mitgefühl zeigt Iris gegenüber Samira Yavuz (31), die nach dem Bekanntwerden des Fremdgeh-Dramas mit den Folgen zu kämpfen hat.

In ihrer Story betont Iris, dass ihr "vollstes Mitgefühl" Samira gelte. Sie richtet aufmunternde Worte an sie und ihre Kinder: "Ich wünsche ihr und den Kindern alles Liebe und viel Kraft." Nach dem öffentlichen Bekanntwerden des Seitensprungs zwischen Serkan und Eva entwickelte sich im Netz eine breite Diskussion, bei der viele Fans und Beobachter Partei für Samira ergriffen. Serkan und Eva nahmen ebenfalls in eigenen Statements Stellung zu den Vorfällen.

Iris ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Szene und für ihre direkte Art berüchtigt. In den sozialen Medien äußert sie offen ihre Meinung – auch wenn das manchmal für Aufsehen sorgt. Über die Jahre hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die ihre Ehrlichkeit zu schätzen weiß. Ihre Haltung überrascht nicht, da Iris laut eigenen Aussagen in der Vergangenheit selbst ähnliche Erfahrungen machen musste. Für Iris ist die Familie das Wichtigste: Als Mutter von drei Kindern zeigt sie stets, wie nah ihr ihre Liebsten stehen.

Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Iris Klein, Realitystar

