Samira Yavuz stellt sich den Seitensprung oft bildlich vor

Samira Yavuz (31) hat sich in ihrem Podimo-Podcast "Main Character Mode" erneut zum Seitensprung ihres Noch-Ehemanns Serkan Yavuz (32) geäußert. Sie erklärte, dass sie immer wieder an den Betrug denken müsse und ihn sich bildlich vorstelle. Besonders schwer falle es ihr, damit zurechtzukommen, weil der Seitensprung ausgerechnet mit ihrer Reality-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33) stattfand. "Für mich gibt es beim Betrügen einfach Abstufungen. Du kannst irgendwo in den Puff gehen und zahlst dafür – und das ist schon räudig. Dann kannst du das mit einer machen, die ich nicht kenne. In meinem Kopf bumst du dann ein Fragezeichen, ist auch madig, aber immer noch okay", erklärte Samira und fügte hinzu: "Aber mit jemandem, den du kennst – dann siehst du vor deinem geistigen Auge ständig ihr Gesicht da rumspringen", schilderte sie die Belastung. Der Betrug sei für sie eine Dauerschleife quälender Gedanken.

Wie die 31-Jährige im Podcast weiter ausführte, sei es für sie vor allem eine Frage des Respekts. Besonders belastend finde sie die Tatsache, dass sich Evanthia in der Vergangenheit mehrfach öffentlich entschuldigt habe, diese Reue für sie jedoch nicht glaubwürdig sei. "Das ist wirklich kein Kurzfilm, den ich mir gerne anschauen möchte", beschrieb sie die Situation und ergänzte: "Es ist ja auch nicht so, dass ich das einfach ausschalten kann. Diese Bilder ploppen einfach immer wieder ungefragt in deinem Hirn auf." Trotz der schwierigen Umstände wolle sie versuchen, sich weiter auf sich selbst und ihre Zukunft zu konzentrieren.

Die gescheiterte Ehe des einstigen Bachelor in Paradise-Paares sorgt bereits seit Monaten für Schlagzeilen. Nachdem die Trennung im Februar bekannt wurde, bestätigte Eva den Seitensprung mit Serkan in der vergangenen Woche über Social Media. Sie entschuldigte sich öffentlich und erklärte, der Betrug sei an ihrem Geburtstag geschehen, als es ihr emotional schlecht ging. Samira scheint diese Entschuldigung jedoch nicht anzunehmen. In der neuesten Podcast-Folge schießt sie erneut gegen die alleinerziehende Mutter: "Hier wurden so viele Grenzen überschritten, die hat sie ja so komplett nicht mehr alle."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

ActionPress / Matthias Wehnert Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

