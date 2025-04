Kryptische Botschaft: Lisa Marie Akkaya ist völlig fertig

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) wenden sich mit einer ungewöhnlich offenen und emotionalen Nachricht an ihre Fans. Am Donnerstag meldete sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin auf Instagram zu Wort und zeigte sich sichtlich niedergeschlagen – gemeinsam mit ihrem Mann kämpft sie offenbar mit schweren Rückschlägen, die sie nicht weiter ausführen möchte. "Wir sind so am Ende. Man sieht es mir auch an. Akka und ich haben uns monatelang den Arsch aufgerissen und Deutschland macht uns mal wieder den fettesten Strich durch die Rechnung... Wir haben Tausende Euros und noch mehr Zeit und Herzblut reingesteckt, einfach damit wir wieder Pech haben", schreibt sie fassungslos in ihrer Story. Unklar bleibt, was genau passiert ist, doch dass die Situation sie beide schwer belastet, ist nicht zu übersehen.

In einer weiteren Story berichtet Lisa von zusätzlichen Schwierigkeiten rund um ihr neues Zuhause in Dubai. Auch dort laufe gerade nichts glatt, heißt es. "In unser neues Haus hier in Dubai können wir auch noch nicht. Hier läuft alles schief, was schieflaufen kann, und ich hoffe, dass bald mal wieder positive Nachrichten auf uns zukommen", lässt die TV-Bekanntheit ihre Follower wissen und ergänzt: "Ich weiß nicht, was im Moment los ist und womit wir das verdient haben, aber alles geht gerade komplett schief und den Bach runter." Die Ungewissheit, wie viel sie überhaupt öffentlich erzählen darf, belastet Lisa zusätzlich.

Hinter den Kulissen verbindet die beiden Realitystars eine bewegte Geschichte: Schon im letzten Jahr hatten Lisa Marie und Furkan Dubai zu ihrer neuen Heimat erkoren. Sie starteten dort nach eigenen Angaben bei null und schafften sich fernab von Deutschland ein eigenes Glück – samt Hochzeit, Baby und neuem Zuhause. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die Turteltauben bereits vor einigen Monaten ihr Liebesgeheimnis: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles." Trotz tropischer Temperaturen und aller Herausforderungen in der Fremde schienen sie bislang stets jeden Rückschlag gemeinsam zu meistern.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, TV-Bekanntheit

