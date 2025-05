Hati Suarez äußert sich zu KDRS-Disput mit Anita Latifi

Die neue Kampf der Realitystars-Staffel hat gerade erst so richtig angefangen und schon fliegen die Fetzen. Besonders zwischen den Kandidatinnen Hati Suarez und Anita Latifi (29) scheint es ganz und gar nicht zu harmonieren. Auf Instagram rechnet die ehemalige Fame Fighting-Kämpferin nun mit ihrer Mitstreiterin ab, denn – Vorsicht, Spoiler – bei "Kampf der Realitystars" hat Hati dazu wohl keine Gelegenheit mehr. "Vielleicht hätte ich damals in der Sala nicht nur still bleiben sollen, sondern dich wortgewandt in deine Schranken weisen müssen", richtet Hati wütende Worte an Anita.

Doch damit noch nicht genug. "Anita hat mich nicht einfach nur getriggert, sie hat mich kalkuliert benutzt als ihre Bühne, als Kontrastfigur, damit sie einfach ihre altbekannte Rolle Anita Latifi spielen darf", erhebt Hati schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star. Zudem bezeichnet die 25-Jährige die ehemalige DSDS-Bekanntheit als "asozial und Ghetto". Hati ist sich sicher, dass Anita einzig und allein aufgrund ihrer lauten Art für Realityshows gebucht wird. "Und das, meine lieben Leute, ist anscheinend ihr Talent", findet sie harte Worte.

Bei "Kampf der Realitystars" hat Hati jedoch nicht nur Feinde gefunden. Denn mit einem Co-Star hat sie sich ganz besonders gut verstanden. Als der ehemalige Germany Shore-Teilnehmer Daymian Weiß am Sandstrand von Thailand erschien, war Hati erst skeptisch. Doch schnell merkten die beiden, dass zwischen ihnen die Chemie stimmt. Im Pool kamen sich die beiden sogar näher und Daymian bezeichnet Hati als seine "Nummer eins."

Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

