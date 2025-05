Walentina Doronina teilt gegen Ex-Flirt Daymian und Hati aus

Bei Kampf der Realitystars knistert es zwischen Daymian Weiß und Hati Suarez. Die beiden Realitystars kennen sich schon aus dem Format Germany Shore. Dort flirtete Daymian aber eher mit Walentina Doronina (25). Gleichzeitig stritt diese erst in einer Staffel heftig mit Hati, bevor sie sich dann in der nächsten vertrugen. Von diesem Frieden scheint jetzt aber wenig übrig zu sein. Beim Bild Renntag verrät Walentina Promiflash, was sie von dem Flirt ihrer beiden Kollegen hält – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Ein Daymian oder eine Hati, das sind für mich keine Ex-Partner oder Ex-Freundschaften. Das sind für mich einfach kleine Fische in der Branche, die zum Hai werden wollen, aber es niemals schaffen werden", wettert die Influencerin.

Zudem ist Walentina offenbar sicher, dass die Sendezeit, die Hati und Daymian aktuell bekommen, auf sie zurückzuführen ist. "Das zeigt noch mal, wie interessant meine Person ist. Die Sendung 'Kampf der Realitystars' wurde komplett um mich herum gebaut", erzählt sie Promiflash weiter. Tatsächlich scheint Walentina ein gemeinsamer Nenner unter gleich mehreren Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" zu sein. Neben Daymian und Hati ist nämlich auch ihr Ex-Verlobter Can Kaplan in der Show. Mit Daymian hatte er in Bezug auf Walentina sogar noch ein Hühnchen zu rupfen: Bei "Germany Shore" beendete die 25-Jährige die Beziehung mit Can im Sprechzimmer – obwohl die Show aufgezeichnet wurde und nicht live war. Somit konnte sie sich auf den Flirt mit Daymian einlassen, obwohl die beiden sich schon näherkamen, als sie noch nicht Schluss gemacht hatte.

Etwaige Differenzen konnten Daymian und Can aber am Strand in Thailand aus der Welt schaffen. Die beiden setzten sich zusammen und sprachen Klartext. Der 20-Jährige entschuldigte sich sogar bei Can, obwohl er beteuerte, nicht mit Walentina geschlafen zu haben: "Es tut mir leid, wie es passiert ist. Meine Fehler habe ich getan, also wirklich sehr sorry. [...] Sei froh, dass sie weg ist, weil das hat kein Typ verdient." Dennoch scheint Can noch ein wenig auf Abstand zu gehen und den Kontakt zu Walentinas Ex-Flirt zu umgehen. So richtig trauen kann er ihm offenbar noch nicht.

Walentina Doronina, Realitystar

Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

