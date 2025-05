Zwischen Hati und Daymian fliegen bei KDRS die Funken

Bei Kampf der Realitystars hat es in der neuen Staffel direkt gefunkt – oder zumindest fast direkt. Wenige Minuten, nachdem Hati Suarez in die Sala eingezogen ist, beehrt auch Daymian Weiß seine Mitstreiter mit seiner Anwesenheit. Die Beauty freut sich zuerst über den Einzug eines attraktiven Mannes, doch als sie erkennt, dass es sich dabei um den Germany Shore-Star handelt, ist ihr ganz anders zumute. "Ihr holt Daymian Weiß einfach hier an den Strand? Hallo?! Er hat bei 'Germany Shore' mitgemacht und Walentina Doronina (24) ist ja fremdgegangen, dem Can, und hat ja angeblich für Daymian Schluss gemacht", erinnert sie sich und erklärt anschließend: "Und dann denke ich mir so: 'Oh mein Gott, du bist so ein weiterer Hund von einer Walentina.'" Doch nur wenig später ändert sich die Stimmung deutlich. Nach einem ersten Plausch zwischen den beiden ist das gegenseitige Interesse deutlich spürbar.

"Vielleicht unterschätze ich Daymian doch, weil er eigentlich ein süßer Junge ist. Ich hoffe, er kann sich hier von einer anderen Seite zeigen", zeigt sich die Halbbrasilianerin offen, dem 20-Jährigen noch eine Chance zu geben. Am nächsten Tag schwärmt Hati im Gespräch mit Mitstreiterin Giuliana Farfalla (29) darüber, wie "süß" er ist und was er für ein tolles Benehmen hat. Der Flirt gewinnt deutlich an Fahrt, als die Realitystars sich später im Pool treffen. Im Wasser spielen und kuscheln die zwei miteinander. Daymian gibt zudem zu, dass die Rapperin aktuell seine "Nummer eins" sei.

Doch noch wird der Realitystar wohl keine Nägel mit Köpfen machen – immerhin erwarten ihn noch viele weitere Ladys bei "Kampf der Realitystars". Neben Giuliana und Hati sind bisher schon Annina Semmelhaack, Anouschka Renzi (60) und Linda Nobat (30) eingezogen. Hinzu kommen im Laufe der Staffel noch Laura Maria Lettgen, Tara Tabitha (32), Christin Okpara (29), Shawne Fielding (55) und Anita Latifi (29), wobei die Schauspielerin und die ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin glücklich vergeben sind. Anita machte sogar erst kürzlich bekannt, dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Insatgram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige