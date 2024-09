So meistert Gülcan Kamps ihre Karriere und den Mama-Alltag

Gülcan Kamps (42) hat einiges zu stemmen: Neben gelegentlichen Dreharbeiten und ihrem Alltag als Mama ist die Moderatorin momentan mit dem Launch ihres eigenen Parfüms beschäftigt. Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt exklusiv, wie sie es schafft, alles unter einen Hut zu bekommen. "Das Kuriose im Leben ist, dass je mehr ich zu tun, zu kombinieren und organisieren habe, [...] desto reibungsloser klappt alles", erklärt sie.

Die 42-Jährige ist demnach wohl ein absolutes Organisationstalent – dem es auch überhaupt nichts ausmacht, für die Karriere in verschiedene Länder reisen zu müssen, wie Gülcan weiter ausführt. Dabei komme es vor allem darauf an, seinen Alltag so zu organisieren, wie es für einen am besten passt. "Irgendwann ist man in diesem Rhythmus aus Familie, Job und Freizeit total gut eingespielt", betont die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash.

Gülcan machte sich in den 2000er-Jahren einen Namen: Sie war zwischen 2003 und 2010 das Aushängeschild des deutschen Musiksenders VIVA, wo sie unter anderem Sendungen wie "VIVA Live!" und "Interaktiv" moderierte. Danach verabschiedete sie sich weitestgehend von dem Leben vor der Kamera und bekam 2021 mit ihrem Mann Sebastian Kamps gemeinsamen Nachwuchs. Zukünftig kann sie sich jedoch vorstellen, wieder als Vollzeit-Moderatorin zu arbeiten, wie sie Promiflash offenbarte: "Zu 100 Prozent. Als Moderatorin zu arbeiten, ist für mich ein Traumjob."

Getty Images Gülcan Kamps im Oktober 2017

Getty Images Sebastian und Gülcan Kamps im August 2009

