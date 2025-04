"Sehe dich im Himmel": Justin Bieber trauert um seinen Opa

Justin Bieber (31) trauert um seinen Großvater. Wie jetzt bekannt wurde, ist Bruce Dale, der mütterliche Opa des Sängers, am Donnerstag, den 24. April 2025, im Alter von 80 Jahren friedlich im Rotary Hospice Stratford Perth in Kanada verstorben. Das Familienoberhaupt hinterlässt neben seiner Tochter Pattie Mallette (50), der Mutter von Justin, zahlreiche weitere Kinder, Enkel- und Urenkelkinder. Justin hat sich am Samstag, den 26. April, auf Instagram erstmals öffentlich zu dem Verlust geäußert und bewegende Erinnerungen an gemeinsame Zeiten mit seinem Opa geteilt.

Das Verhältnis zwischen Justin und seinem Opa war offenbar von inniger Vertrautheit geprägt. In seinem Post blickt Justin auf gemeinsame Besuche bei Eishockey-Spielen zurück: "Papa, ich habe dir immer dein ganzes Geld abgenommen. Du hast mir erzählt, dass Oma dir 20 Dollar die Woche gegeben hat, und ich habe dich überredet, es für Snacks auszugeben." Gerade diese Erinnerungen an Corn Nuts, Skittles und die "Chuck a Puck"-Würfe bleiben ihm besonders lebhaft. Auch Bruces direkte Art bei den Spielen prägte diese Zeit. Justin verabschiedete sich mit weiteren bewegenden Worten: "Ich kann es kaum erwarten, dich bald im Himmel wiederzusehen."

Justin gewährt mit seinen sehr persönlichen Worten einen seltenen Einblick in sein Privatleben und die familiären Beziehungen, die ihm Halt geben. Seine Bindung zu seiner Mutter Pattie und die Unterstützung durch seine Ehefrau Hailey (28) sind wichtige Konstanten für den Superstar, der sonst häufig von der Öffentlichkeit für seine Karriereentscheidungen oder Eskapaden beobachtet wird. Gerade in schwierigen Zeiten sucht Justin offenbar Trost in Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitsmomente – etwa, wenn er über die gemeinsamen Erlebnisse mit seinem Opa schreibt oder humorvoll an dessen "Heckeleien" gegenüber den Hockey-Schiedsrichtern zurückdenkt. Das enge Familienband wird nun um eine Lücke reicher – doch Justins Worte machen deutlich: Der Schmerz ist groß, die Erinnerungen aber bleiben.

APEX / MEGA Justin Bieber im Mai 2023

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

