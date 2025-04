Temptation-Hillary bringen Jamys Bilder nicht aus der Ruhe

Kandidatin Hillary beweist auch in Folge sechs von Temptation Island mal wieder ganz schön starke Nerven! Bei den Bildern, die sie beim Lagerfeuer von ihrem Freund Jamy zu sehen bekommt, würden wohl die wenigsten Menschen so ruhig bleiben. Der Hamburger spricht nicht nur offen über seine sexuellen Fantasien mit den Verführerinnen, er ist auch nach wie vor ziemlich touchy und flirty unterwegs. Die 27-Jährige zeigt sich aber ziemlich unbeeindruckt davon: "Jamy ist wieder gut am Feiern. Aber das waren keine Bilder, die mich arg erschrocken haben. Es ist alles noch im Rahmen, er hat ja nichts gemacht."

Sowohl Moderatorin Lola Weippert (29) als auch die anderen Mädels sehen die Aktionen von Jamy etwas anders – sie sind sichtlich schockiert. Dennoch scheint Hillary aber kein ernsthaftes Problem darin zu sehen. "Ich denke, es wird genauso weitergehen wie jetzt. Er wird seinen Spaß haben, aber er wird keine Grenze überschreiten", ist sie sich sicher. Das Paar scheint im Vorfeld ziemlich genau besprochen zu haben, was in Ordnung ist und was nicht. Auch Jamy zeigt, von Lola darauf angesprochen, keine Sorge, dass sein Verhalten seine Freundin verletzen könnte. "Sie weiß, dass ich eine Rampensau bin. Sie weiß, dass ich mal über die Stränge schlage. Und ich denke, dass sie das auch richtig einschätzt", betont er. Auch der 36-Jährige gibt sich sicher, dass er der Temptation "nicht verfallen" werde.

Dass Jamy in der Männervilla für einen gewissen Entertainmentfaktor sorgt, war wohl allen Beteiligten sehr schnell klar. Für ihn ist es aber auch nichts Neues, vor der Kamera zu stehen. Im Jahr 2020 schnupperte er bei der Schweizer Bachelorette zum ersten Mal Reality-TV-Luft. Ein Jahr später war er zusammen mit Aurelia Lamprecht, Diogo Sangre (30) und vielen weiteren TV-Sternchen Teil von Are You The One – Reality Stars in Love.

Anzeige Anzeige

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin, Staffel sieben

Anzeige Anzeige

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige