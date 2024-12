Kaum erkannt: Joey Kelly verabschiedet sich von langer Mähne

Joey Kelly (51) sorgte am Samstagabend für eine Überraschung. Bei seinem Auftritt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" zeigte sich Joey mit einer völlig neuen Frisur. Statt seiner bekannten langen Haare, die er meistens im Zopf trug, präsentierte er sich nun mit einem kurzen Irokesen-Schnitt. Das zeigen Fotos des Abends, die Bunte vorliegen. Joeys Typverwandlung fand im Rahmen der Survival-Show "7 vs. Wild" statt. In der Wildnis schnitt ihm sein TV-Partner Joe Vogel kurzerhand die Haare ab. Nun fühlt sich der 51-Jährige mit seiner neuen Frisur offenbar pudelwohl.

Joeys neue Frisur wurde auch im Netz heiß diskutiert. Viele Zuschauer äußerten sich auf Social Media überrascht und teilweise verwirrt. "Joey hat die Haare ab, damit komme ich einfach nicht klar...", schrieb nicht nur ein User auf Instagram. Andere Fans zeigten sich jedoch begeistert. "Der neue Look steht dir wirklich besser", lautete ein weiterer Kommentar. Andere Nutzer fanden sogar kurzerhand ein Celebrity-Lookalike für Joey. "Er erinnert mich mit dem Haarschnitt eher an Rea Garvey (51)", war sich ein Fan sicher.

Nicht nur Joey sorgte beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit seiner neuen Frisur für eine große Überraschung. Auch ein unerwarteter Gast verblüffte die Zuschauer: Denn niemand Geringeres als Helene Fischer (40) performte für die Fans vor dem Fernseher. Die Schlagerikone sang einige Weihnachtssongs aus ihrem neuen Kinderalbum und unterhielt sich nach ihrer Performance liebevoll mit ihrem Ex-Mann und Moderator Florian Silbereisen (43), was die Zuschauerherzen höherschlagen ließ.

Getty Images Rea Garvey, Musiker

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

