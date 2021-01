Anna-Maria Zimmermann (32) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Vor einigen Monaten ist die Schlagersängerin bereits zum zweiten Mal Mutter geworden: Seit dem vergangenen Sommer halten nun der dreijährige Matti und der kleine Sepp die 31-Jährige und ihren Mann Christian ordentlich auf Trab – und Anna-Maria liebt ihre beiden Jungs über alles. Aus diesem Grund widmete sie ihren Kindern jetzt einen rührenden Social-Media-Post.

Auf Instagram postete die zweifache Mutter ein Bild mit dem kleinen Sepp – sein Gesicht wird dabei von einem Kuscheltier verdeckt. Der Sängerin ist anzusehen, wie vernarrt sie in den Kleinen ist: Sie strahlt förmlich vor lauter Muttergefühlen. Zu dem Foto schrieb sie: "Egal, was passiert, egal wie es weitergeht. Eins steht fest: Einen Job werde ich niemals tauschen oder abgeben – den Job als Matti-Sepp-Mami." Anna-Maria schätzt sich glücklich – auch wenn es manchmal anstrengend ist und ihre Kinder ihr mitunter die Nerven rauben. "Doch all das gehört zu meinem Job dazu: Dem schönsten Job der Welt", stellte sie klar.

Die Musikerin ist jedoch nicht nur für ihre kleine Familie dankbar, sondern auch besonders stolz auf ihren älteren Sohn Matti: Er soll nämlich ein ganz toller großer Bruder sein, wie sie vor einigen Monaten auf Instagram verriet. "Matti ist so fürsorglich. Wenn Sepp weint, dann kommt Matti zu mir und sagt: 'Sepp weint'", erzählte Anna-Maria.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann im Juni 2020

Getty Images Anna-Maria Zimmermann im Oktober 2015

