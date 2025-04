Katie Price schwärmt von der Beziehung mit ihrem JJ

Katie Price (46) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" über ihre Beziehung zu ihrem aktuellen Partner JJ Slater gesprochen und zeigte sich absolut begeistert von dem ehemaligen "Married at First Sight"-Teilnehmer. Nach zahlreichen Turbulenzen in ihrem Liebesleben, das unter anderem drei Scheidungen und acht Verlobungen umfasst, glaubt die Reality-TV-Ikone, endlich "den Einen" gefunden zu haben. "Er ist sehr viel mehr als nur ein Teil meines Lebens, er ist auch für meine Familie unverzichtbar geworden", erklärte Katie im Podcast. Die enge Bindung des Paares wird jedoch nicht von allen uneingeschränkt gefeiert, wie ein bissiger Kommentar von Harry Brooks, dem Ehemann von Katies Schwester Sophie, zeigt. Er begrüßte JJ in der Familiengruppe mit den Worten: "Was? Schon wieder einer?"

Trotz der Kritik betonte Katie, wie anders JJ im Vergleich zu ihren früheren Partnern sei. Sie bezeichnete die Beziehung als "gesund" und anders als alles, was sie zuvor erlebt habe. JJ schenke ihr echtes Vertrauen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sei. "Natürlich gibt es auch bei uns Höhen und Tiefen, wie bei jedem anderen Paar. Aber ich fühle, dass dies eine ganz andere Verbindung ist", so Katie weiter. JJ, der während seiner Zeit bei "Married at First Sight" dafür bekannt war, gezielt mit prominenten Frauen in Kontakt treten zu wollen, scheint Katie nun vom Gegenteil überzeugt zu haben. Sie ist sich sicher, dass es mit ihm auf lange Sicht funktionieren kann, auch wenn sie die Herausforderungen ihres geschäftigen Lebens nicht verschweigt.

Katie Price wurde in ihrer Karriere und ihrem Privatleben stets von Schlagzeilen begleitet. Ihren ersten großen Liebeswirbel erlebte sie mit Fitness-Star Warren Furman, gefolgt von einer Serie turbulenter Beziehungen, darunter Popstar Dane Bowers (45) und Fußballprofi Dwight Yorke (53). Besonders medienwirksam war ihre Ehe mit Sänger Peter Andre (52), mit dem sie die Kinder Junior und Princess bekam, bevor die Ehe 2009 scheiterte. Danach folgten zwei weitere Ehen und mehrere Affären – doch keine hielt langfristig. Derzeit scheint Katie einen neuen Lebensabschnitt begonnen zu haben, in dem sie ihr Glück in JJ gefunden hat. Selbst ihre Familie, die in der Vergangenheit skeptisch gegenüber ihren Entscheidungen war, steht mittlerweile größtenteils hinter dem Paar. Die Hoffnung, dass Katie nun endlich zur Ruhe kommt, scheint greifbar.

Getty Images Katie Price im November 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

