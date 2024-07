So sehr litt Katie Price unter der Scheidung von Peter Andre

Die Scheidung von Katie Price (46) und Peter Andre (51) vor dem High Court in London im Jahr 2009 dauerte nur etwas mehr als eine Minute – doch für den Realitystar brach damals wohl eine Welt zusammen. "Ich dachte, es sei Liebe, und als wir uns trennten, war es, als würde ich trauern, nicht nur um die Zukunft, sondern auch um meine Vergangenheit", erinnert sie sich nun gegenüber Mirror. Die zwei Ex-Partner haben zwei gemeinsame Kinder, Junior (19) und Princess (17). Nach der Trennung betonte Katie bis heute immer wieder, sie habe das Ehe-Aus nicht gewollt und die Scheidung gehe von Peter aus. Noch heute scheint das Geschehene sie und ihre Kinder zu beschäftigen.

Besonders über die letzten Wochen vor der Trennung hat sich das einstige Boxenluder jüngst den Kopf zerbrochen. Kurz bevor sie und Peter sich trennten, erlitt Katie eine Fehlgeburt. Wenige Tage darauf nahm sie dennoch für wohltätige Zwecke am London-Marathon teil. "Ich habe während des Rennens geblutet und mein Knie hat mich gequält. Und dann der ganze emotionale Schmerz", schildert die Britin ihre missliche Lage damals. Katie erzählt: "So musste ich das tapferste Gesicht aufsetzen, das ich aufbringen konnte, und weitermachen. Denn das ist es, was ich tue. Nicht lange danach trennten Pete und ich uns."

Der genaue Grund für die Trennung von Katie und Peter nach über drei Jahren Ehe bleibt bis heute unbekannt. "Ich wollte die Trennung nie. Es ist bedauerlich, weil er dachte, ich hätte eine Affäre", plauderte die fünffache Mutter damals gegenüber Radio 4 aus. Beweise habe es dafür aber keine gegeben. Peter hingegen verriet Piers Morgan (59) in dessen Show "Life Stories": "Es ist etwas Großes passiert, das ich nicht verraten werde, weil ich nicht will, dass meine Kinder es lesen. Katie kennt zu 100 Prozent den Grund, warum ich sie verlassen habe, und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass das, was passiert ist, auch wirklich passiert ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price nach dem London Marathon im April 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie noch heute so viel über die Scheidung nachdenkt? Ein bisschen komisch, die Scheidung ist ja schon 15 Jahre her... Wenn es sie bis heute noch berührt, warum nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de