Shah Rukh Khans Selbstüberschätzung kostete Vermögen am Set

Die indischen Actionfilme "Don" und "Don 2" von Shah Rukh Khan (59) und Farhan Akhtar genießen mittlerweile einen absoluten Kultstatus. Doch beim Dreh lief nicht alles nach Plan. Der Schauspieler Alyy Khan, der mit Shah Rukh im zweiten Teil zusammenspielte, erinnerte sich kürzlich im Interview mit Dawn News daran, dass der Bollywood-Star eine wertvolle Kameraausrüstung am Set zerstörte: Das Equipment hatte demnach einen Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro! Doch wie genau kam es zu dem Vorfall?

Während einer hitzigen Autoszene mit Co-Star Priyanka Chopra (42) in Berlin steuerte Shah Rukh seinen Wagen im Rahmen einer haargenauen Abgrenzung. Priyanka fuhr während der Szene zu ihm, der Hauptdarsteller sagte seinen Text und fuhr dann wieder los. Alyy erklärte, dass die Szene in der ersten Aufnahme perfekt klappte, bei der zweiten Aufnahme habe Shah Rukh sie jedoch verpatzt: "Dieses Mal rammte ein Stuntauto, das rückwärts fahren und bremsen sollte, sie, weil Shah Rukh das Ziel leicht verfehlte." Als er nach links abbog, war er wohl ein paar Sekunden zu spät dran und deshalb kam es zu einem Crash mit einem anderen Stunt. Der Filmstar stand direkt zu seinem Fehler, bezeichnete sich selbst als "zu selbstbewusst" und gestand danach in einem Making-of-Video: "Es war sehr peinlich, einer der peinlichsten Momente, die ich bei einem Filmdreh erlebt habe."

Abseits der rasanten Action hinter der demolierten Kamera gab es anscheinend auch romantische Szenen hinter den Kulissen. Gerüchten zufolge hat zwischen Priyanka und Shah Rukh die Chemie nicht nur auf der Leinwand gestimmt, sondern auch im echten Leben. Das Problem: Der Inder ist bereits seit 1991 mit Gauri Khan verheiratet und hat mit ihr inzwischen drei gemeinsame Kinder. Die angebliche Affäre der beiden während des Drehs von "Don" ist jedoch bereits seit Jahren ein stetiges Thema in der Gerüchteküche, doch offiziell bestätigt wurde diese nie. Lediglich ein Hinweis von Priyanka in der Sendung "Dirty Laundry" im Jahr 2017 befeuerte die wilden Liebesgerüchte erneut, wenn auch nur indirekt.

Getty Images Shah Rukh Khan und Priyanka Chopra, Dezember 2007

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan, Dezember 2011

