Diese Promi-Mutter sitzt heute bei "Wer wird Millionär?"

Bei Wer wird Millionär? möchte sich heute die Mutter eines Stars beweisen! Der Moderator Günther Jauch (66) hatte im Rahmen diverser Promi-Specials schon eine Reihe von Berühmtheiten in seiner Quizshow sitzen. Heute läuft zwar eine "normale" Folge der Sendung, allerdings ist eine Kandidatin dabei, die einen Promi ziemlich gut kennt. Sie hat ihn sogar zur Welt gebracht. Doch auf wen dürfen sich die Zuschauer nun freuen?

In der heutigen Folge wird Dagmar Sprenger-Fuchs auf dem Ratestuhl Platz nehmen. Die Krankenschwester ist die Mutter von keiner Geringeren als der No Angels-Sängerin Sandy Mölling (41)! Und die hat Jauch sogar schon mal getroffen. "Da waren sie alle da, da haben wir einen Fernsehauftritt vorbereitet. Aber ich glaube, das war so vor 20 Jahren", erinnerte sich der Quizmaster.

Doch die beiden plauderten noch weiter. Als Jauch wissen wollte, wie Dagmar auf die Karriere ihrer Tochter blickt, erklärte sie: "Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das für mich so ein Gefühl, als wenn jemand ein Video eingeschoben hätte und ich würde ein Video gucken." Inzwischen habe sie sich jedoch an den Erfolg ihres Sprösslings gewöhnt.

RTL+ Dagmar Sprenger-Fuchs bei "Wer wird Millionär?"

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Sängerin

Getty Images Die No Angels im Juli 2022 in Gelsenkirchen

