Jessica Simpson reflektiert ihre Ehe mit Ex Eric Johnson

Jessica Simpson (44) hat überraschend offen über ihre Beziehung zu ihrem getrennt lebenden Ehemann Eric Johnson (45) gesprochen. Obwohl die beiden inzwischen ihre Ehe beendet haben, bleibe der frühere NFL-Spieler ein wichtiger Teil ihres Lebens. "Ich weiß nicht, warum mein Herz so hin- und hergerissen wird, aber ich bin eine der Glücklichen", erklärte die Sängerin in einem Interview mit People Magazin. Die beiden teilen drei gemeinsame Kinder – Maxwell (12), Ace (11) und Birdie (5) – und betonten, dass ihre Familie weiterhin im Fokus stehe. "Eric wird immer ein Teil meines Lebens sein", fügte sie hinzu.

Die Trennung des Paares wurde Anfang des Jahres bekannt, nachdem Jessica in den Monaten zuvor ohne Ehering gesehen worden war und bei ihren Fans mit kryptischen Posts Spekulationen ausgelöst hatte. In einem Statement erklärte sie schließlich: "Eric und ich leben getrennt und arbeiten daran, was das Beste für unsere Kinder ist." Trotz der Trennung verarbeitet die Sängerin die Situation auf kreative Weise. Sie arbeitet derzeit an ihrem ersten Album nach 15 Jahren Pause. "Nashville Canyon: Part 1" sei für sie ein Weg, sich musikalisch neu zu entdecken und gleichzeitig die Veränderungen in ihrem Leben zu reflektieren. Einige der Songs seien durch Tagebucheinträge inspiriert, in denen sie ihren Schmerz und ihre Widerstandskraft festgehalten habe.

Jessica und Eric waren zehn Jahre verheiratet, bevor sie ihre Beziehung beendeten. Für die Sängerin war es bereits die zweite Ehe, nachdem sie von 2002 bis 2006 mit Nick Lachey (51) verheiratet gewesen war. Vor ihrer Beziehung mit Eric wurde Jessica auch mit Prominenten wie John Mayer (47) und Adam Levine (45) in Verbindung gebracht. In Interviews sprach sie jedoch immer wieder darüber, wie sehr sie durch die Jahre mit Eric gewachsen sei. "Vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, viele Menschen in meinem Leben zu lieben", reflektierte sie. Während Jessica weiter an sich arbeitet und musikalisch durchstartet, bleibt Eric offenbar ein fester Bestandteil ihres Lebens – vor allem als Vater ihrer drei Kinder.

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern Ace Knute und Maxwell Drew, September 2014

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Eric Johnson im März 2023

