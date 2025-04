Roland Kaiser flasht bei neuer Tour mit Mega-Bühne

Mit einer echten Sensation ist Roland Kaiser (72) am Freitagabend in Bremen in seine große Arena-Tour gestartet: In der ÖVB-Arena präsentierte der Kult-Sänger nicht nur neue und altbekannte Songs, sondern überraschte tausende Fans mit einer gigantischen Showbühne, die von renommierten Spezialisten entworfen wurde – kein Geringerer als das Team, das auch für Superstar Adele (36) arbeitet. Gemeinsam mit seinen Musikern, ganz viel Leidenschaft und beeindruckenden Effekten will Roland auf über 20 Konzerten in Deutschland ein echtes Spektakel abliefern. "Wir wollen überraschen", verriet Kaiser im Interview mit Bild vor dem Tourstart. Seine Fans erlebten am Freitag eine energiegeladene Premiere voller Emotionen und Gänsehautmomente.

Doch die Show ist mehr als nur eine imposante Kulisse: Roland, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht, bleibt sich und seinem Anspruch, niemals in Routine zu verfallen, treu. Auf der Setlist stehen sowohl seine größten Hits, die für die Tour eigens neu arrangiert wurden, als auch Songs vom aktuellen Album "Marathon". Einen ganz besonderen Moment schenkte er dem Publikum mit "Liebe ist alles", einem Lied, das ursprünglich von der kürzlich verstorbenen AnNa R. (✝55) von Rosenstolz gesungen wurde. "Eine ganz persönliche Verneigung vor ihr und ihrer Kunst", wie Roland im Gespräch erklärte. Auch ein Hauch Exotik mischte sich in das Programm: Urlaubsfotos von seiner jüngsten Weltreise zeigten den Entertainer mal klassisch im weißen Smoking, mal ganz locker in Bermuda-Shorts, begleitet von einem Medley mit Songs, die sofort Fernweh weckten.

Abseits der großen Bühne ist der Schlagerstar bekannt dafür, Generationen von Fans zu verbinden – von 18 bis 80 reicht das Publikum, das seine Lieder feiert. Viele sagen: "Ich bin auf die Welt gekommen, da gab es ihn schon – und er ist immer noch da." Diese besondere Nähe zu seinem Publikum hat der Sänger über die Jahrzehnte bewahrt und auch hinter den Kulissen stets sein Team im Blick: Disziplin und Rücksichtnahme bestimmen den Alltag, tägliches Training im Fitnessraum ist für ihn selbstverständlich. "Ich gehe jeden Tag eine Stunde in meinen Fitnessraum – Rudern, Laufband, Krafttraining. Ohne Ausdauer geht das nicht. Denn: Zweieinhalb Stunden Show am Stück – da braucht man Kondition." Seine Offenheit in sozialen Netzwerken, Einblicke in Proben und Teamarbeit, aber auch persönliche Momente, wie sie Fans bereits vor Tourstart im Netz erleben durften, machen ihn trotz aller Größe auf der Bühne so nahbar. Dass die legendäre Kaisermania längst ausverkauft ist, überrascht bei so viel Leidenschaft kaum mehr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Anzeige Anzeige