18. Geburtstag: Prinzessin Sofía präsentiert neue Haarpracht

Prinzessin Sofía (18) von Spanien, die jüngere Tochter von König Felipe (57) und Königin Letizia (52), feiert am Dienstag ihren 18. Geburtstag und überrascht dabei mit einer eleganten Haarveränderung. Auf neuen Fotos, die der spanische Hof auf Instagram veröffentlichte, zeigt sich die Royal auf dem Gelände des Zarzuela-Palastes mit strahlendem Lächeln und sommerlich hellen Highlights in ihren dunkelbraunen Haaren. Auf den Bildern präsentiert sich die Prinzessin in zurückhaltender Garderobe: dunkelblaue Hose, hellblaue Bluse, dazu dezentes, aber perfektes Make-up.

Die Zukunftspläne der frisch Volljährigen stehen derzeit weiter im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses – immerhin ist Sofía nach ihrer Schwester Leonor (19) die Nummer zwei der spanischen Thronfolge. Wie der Palast erst kürzlich bestätigte, zieht sie im Gegensatz zu ihrer großen Schwester jedoch keine militärische Ausbildung in Erwägung. Noch ist unklar, welchen Weg sie künftig einschlagen wird: Laut Hello! werden zurzeit mehrere Optionen in Betracht gezogen, darunter auch verschiedene Universitäten, für die sich Sofía offenbar bereits beworben hat. Die endgültige Entscheidung soll demnächst verkündet werden. Noch bis zum 24. Mai wird die spanische Prinzessin ihre Zeit am College verbringen, um dann mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche durchzustarten.

Sofía genießt etwas mehr Freiheiten bei der Gestaltung ihrer Zukunft als ihre große Schwester, die bereits fest in der Vorbereitung auf ihre Rolle als Kronprinzessin steckt. Die 18-Jährige übernimmt zwar zunehmend öffentliche Aufgaben, hat aber dennoch mehr Raum für eigene Wünsche und Interessen als Leonor, die derzeit auf einem strengen, militärisch geprägten Bildungsweg unterwegs ist. Im letzten Jahr konnte Sofía bei Schulprojekten und als Schirmherrin für kulturelle Wettbewerbe mit Teamgeist und Charme punkten.

Getty Images Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía von Spanien

ActionPress Prinzessin Sofía von Spanien bei ihrem ersten Solo-Auftritt in Madrid, Dezember 2024

