Ohne Eltern: Spanische Prinzessinnen begeistern bei Olympia!

Prinzessin Leonor (18) und Prinzessin Sofía (17) beweisen einmal mehr, wie erwachsen sie mittlerweile sind. Am Dienstag besuchten die spanischen Royals bei den Olympischen Sommerspielen in Paris das Volleyballmatch Spanien gegen die Niederlande – und das ganz ohne ihre Eltern König Felipe (56) und Königin Letizia (51). Bei schönstem Wetter verfolgten die Schwestern unter dem Eiffelturm die Partie ihrer Landsmänner Pablo Herrera und Adrián Gavira gegen Stefan Boermans und Yorick de Groot. Auf Instagram teilten die beiden einige Bilder des Ausflugs – augenscheinlich hatten Leonor und Sofía eine gute Zeit.

Doch es blieb für die spanischen Prinzessinnen nicht nur beim Volleyball. Leonor und ihre jüngere Schwester besuchten zudem am dritten Wettkampftag auch noch das Fechten. Am Abend sahen sie sich außerdem die Handballpartie Spanien gegen Schweden an. Wie auf dem Social-Media-Profil des Königshauses in einem Clip zu sehen ist, trafen sie vor oder nach den Veranstaltungen auf einige spanische Olympioniken und tauschten sich mit ihnen aus – beispielsweise posierten sie ganz lässig mit den spanischen Handballern. Die Royals meistern den Tag so lässig, dass die Tatsache, dass ihre Eltern nicht mit dabei sind, schon fast in Vergessenheit geriet.

In der vergangenen Woche startete Olympia 2024. Ehe die ersten Sportarten den Startschuss lieferten, gab es eine große Gala. Bei dieser strahlten auch Felipe und Letizia – auf dem Event fehlten wiederum ihre beiden Töchter. Dafür waren aber auch die anderen Königshäuser zahlreich vertreten. Beispielsweise reisten auch König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) von Dänemark in die Stadt der Liebe.

Instagram / casareal.es Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía bei Olympia, Juli 2024

Getty Images Königin Letizia und König Felipe, spanische Royals

