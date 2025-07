Prinzessin Sofía kommt für ihr Studium nach Deutschland

Prinzessin Sofía von Spanien (18) wird bald für ein Studium nach Deutschland ziehen. Die Tochter von König Felipe (57) und Königin Letizia (52) hat sich laut der Zeitung La Vanguardia für das Forward College entschieden, eine private Studieninstitution, die ihren Studenten Lernorte in verschiedenen europäischen Städten bietet. In den kommenden Jahren wird die junge Royal in Lissabon, Paris und Berlin Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen studieren. Die Hochschule, die in Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten wie der London School of Economics steht, bietet ein Konzept, das speziell auf internationale Studierende zugeschnitten ist.

Zuvor hatte Sofía bereits zwei Jahre lang das internationale Internat UWC Atlantic College in Wales besucht. Die jetzige Studienwahl zielt darauf ab, ihre Fähigkeiten für ihre zukünftige Rolle im spanischen Königshaus zu stärken. Wie das Königshaus betonte, wird sie dank des flexiblen Studienplans auch während ihrer Auslandszeit in der Lage sein, repräsentative Pflichten in Spanien wahrzunehmen. Die Studiengebühr beläuft sich auf rund 18.000 Euro pro Jahr, zuzüglich der Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die von ihren Eltern getragen werden.

Sofía wird voraussichtlich keine karrieretechnischen Ambitionen außerhalb des Königshauses verfolgen, da Felipe 2014 festlegte, dass Mitglieder der Königsfamilie sich ausschließlich auf repräsentative Aufgaben für die Krone konzentrieren sollen. Im Rahmen ihrer zukünftigen Rolle stehen für Sofía vor allem öffentliche Auftritte und die Wahrnehmung diplomatischer Aufgaben an. Ihre Schwester Leonor (19), die ebenfalls international ausgebildet wurde, dient dabei bereits als Vorbild.

ActionPress Prinzessin Sofía von Spanien bei ihrem ersten Solo-Auftritt in Madrid, Dezember 2024

Casa de Su Majestad el Rey Königin Letitzia, Prinzessin Sofía und König Felipe im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024