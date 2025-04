Kein Militär: Palast spricht über Prinzessin Sofías Zukunft

Prinzessin Sofía (17) von Spanien, die jüngere Tochter von König Felipe (57) und Königin Letizia (52), steht vor spannenden Veränderungen in ihrem Leben. Die 17-Jährige, die derzeit am renommierten UWC Atlantic College in Wales studiert, wird am 24. Mai ihr International Baccalaureate abschließen. Doch anders als ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor (19) hat Sofía laut dem spanischen Königshaus nicht vor, eine militärische Ausbildung zu absolvieren. Stattdessen werden für ihre Zukunft "noch mehrere Optionen in Betracht gezogen", wie der Palast jetzt laut Hello! mitteilte. Welche Entscheidung sie bezüglich ihrer weiteren Ausbildung treffen wird, soll noch dieses Jahr öffentlich bekannt gegeben werden.

Sofía hat, was ihre Zukunft betrifft, viele Freiheiten. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, die nach ihrem Abschluss die militärische Laufbahn eingeschlagen hat, um sich auf ihre zukünftige Rolle als Königin vorzubereiten, ist Sofía nicht an diese Tradition gebunden. Die junge Prinzessin hat damit die Möglichkeit, ihren ganz eigenen Weg zu gehen, was insbesondere ihre Leidenschaft für Sport in den Mittelpunkt stellen könnte.

In den vergangenen Jahren hat sich Sofía trotz ihrer Freiheiten als Zweitgeborene zunehmend zu einer bedeutenden Repräsentantin des spanischen Königshauses entwickelt. Dabei scheinen sich die Schwestern vom hohen Erwartungsdruck nicht beirren zu lassen und pflegen wohl eine enge Beziehung, die von gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Leonor, die kürzlich ihr zweites Jahr in der militärischen Ausbildung begonnen hat, wird oft für ihre Disziplin und Führungskraft gelobt, während Sofía mit ihrer charmanten und bodenständigen Art besticht – so auch bei ihrem ersten Solo-Auftritt im Dezember 2024. Vieles deutet darauf hin, dass Sofía – trotz aller Vergleiche mit Leonor – ihren eigenen, einzigartigen Platz innerhalb der Monarchie finden wird.

Getty Images König Felipe mit seiner Frau Königin Letizia und den Töchtern Leonor und Sofía, Juli 2024

Getty Images Spanische Königsfamilie, Juni 2024

