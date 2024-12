Prinzessin Sofía von Spanien meistert ihr erstes Solo-Event

Prinzessin Sofía hat ihre Feuertaufe bestanden: Mit zarten 17 Jahren absolvierte die Tochter von König Felipe (56) und Königin Letizia (52) am vergangenen Freitag ihren allerersten Solo-Auftritt. Dieser fand in der Galerie des Königspalastes statt, wie Fotos des offiziellen Accounts der spanischen Königsfamilie auf Instagram zeigen. Während ihres Besuchs im Museum überreichte Sofía einen besonderen Preis im Rahmen eines Wettbewerbs zur Feier spanischer Denkmäler, historischer Räume und Kunstwerke.

Die junge Prinzessin, die an zweiter Stelle der spanischen Thronfolge steht, trug einen stilvollen Zweireiher von The Limited mit markanten schwarzen Knöpfen und weit geschnittenen Hosenbeinen. Der beigefarbene Zweiteiler erinnerte stark an den Stil von Prinzessin Kate (42), die ebenfalls für ihre Vorliebe für elegante Hosenanzüge bekannt ist. Diese Stilwahl ist aber nicht nur eine Verbeugung vor Kates Modegeschmack, sondern spiegelt auch eine Familientradition wider. In der spanischen Königsfamilie steht die Farbe Weiß seit Langem für wichtige Meilensteine. Bereits Königin Letizia und Prinzessin Leonor (19) trugen weiße Anzüge bei bedeutenden öffentlichen Auftritten.

Der Auftritt von Sofía in jungen Jahren unterstreicht die verantwortungsvolle Rolle, die sie innerhalb der Monarchie einnimmt. Im Vergleich zu ihren britischen Pendants ist sie außergewöhnlich früh dran, denn sowohl Prinz Harry (40) als auch Prinz William (42) hatten ihre ersten Solo-Auftritte erst mit 23 Jahren, wie Hello! berichtete. Obwohl Sofía noch am Anfang ihrer öffentlichen Aufgaben steht, scheint sie mit ihrer Anmut und Stilsicherheit bereits jetzt in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Ihre ältere Schwester, Prinzessin Leonor, hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass die nächste Generation der spanischen Royals für ihre Aufgaben bestens gewappnet ist.

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinzessin Sofía von Spanien bei ihrem ersten Solo-Auftritt in Madrid, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

Anzeige Anzeige