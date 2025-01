Für Prinzessin Sofía wird 2025 das alles entscheidende Jahr

Für Prinzessin Sofía (17) von Spanien beginnt ein entscheidendes Kapitel: Im Jahr 2025 steht die junge Royal vor wichtigen Weichenstellungen in ihrem Leben. Mit ihrem 18. Geburtstag am 29. April erreicht sie nicht nur die Volljährigkeit, sondern wird sich auch richtungsweisenden Entscheidungen stellen müssen. Soll sie wie ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor (19), die eines Tages den spanischen Thron besteigen wird, eine militärische Laufbahn anstreben, oder schlägt sie den Weg eines universitären Studiums ein? Derzeit absolviert Sofía ihre Ausbildung am renommierten UWC Atlantic College in Wales, wo sie demnächst ihren Abschluss im International Baccalaureate macht. Ihre Eltern, König Felipe (56) und Königin Letizia (52), sowie ihre Schwester Leonor werden bei diesem besonderen Ereignis sicherlich an ihrer Seite sein.

Wie HOLA berichtete, könnten die kommenden Monate nach ihrem Schulabschluss für Sofía einen neuen Lebensabschnitt einläuten, in dem sie mehr machtpolitische und öffentliche Verantwortung übernehmen wird. Auch wenn sie keine Thronerbin ist, spielt sie eine wichtige Rolle innerhalb des spanischen Königshauses. Bereits jetzt zeigt sich, dass sie zunehmend repräsentative Aufgaben wahrnimmt, wie etwa ihre Schirmherrschaft über einen bedeutenden Fotowettbewerb, der dem nationalen Kulturerbe gewidmet ist. Ihre Entscheidung über die weitere Ausbildung hält die Öffentlichkeit in Atem – wird sie ihre Begeisterung für Sport und Teamarbeit in den Mittelpunkt rücken oder unerwartete neue Interessen verfolgen? Sicher ist: Der Blick auf Sofías Zukunftspläne wird von vielen mit Spannung verfolgt.

Als zweite Tochter von König Felipe und Königin Letizia wächst Sofía in einem Umfeld auf, das von hohem Erwartungsdruck geprägt ist. Dennoch scheinen die beiden Schwestern eine enge, unterstützende Bindung zu teilen. Leonor, die zuletzt zur Militärakademie wechselte und in der Öffentlichkeit oft als Vorbild für ihre Schwester wahrgenommen wird, hat dem spanischen Volk bereits deutlich gemacht, dass sie Verantwortung tragen kann. Privat gilt die königliche Familie als sportlich und eng verbunden. Sofía selbst wird oft als charmant und bodenständig beschrieben – Attribute, die ihr in ihrer nahenden öffentlichen Rolle sicher zugutekommen werden. Ob sie ihren eigenen Weg geht oder sich ihrer Schwester anschließt, bleibt spannend zu beobachten.

Getty Images Prinzessin Sofía, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Leonor von Spanien

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

