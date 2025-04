Blake Livelys Mama wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs

Blake Lively (37) hat bei der Time100 Gala in New York für einen bewegenden Moment gesorgt. Die Schauspielerin teilte während ihrer Dankesrede mit den Gästen eine sehr persönliche Familiengeschichte: Ihre Mutter Elaine wurde viele Jahre vor Blakes Geburt Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Arbeitskollegen. Im Beisein ihrer Mutter betonte Blake, dass sie deren Wunsch respektiere, diese Geschichte öffentlich zu machen, wie Deadline berichtet. Sie erklärte, Willie sei nur dank der Erfahrung einer anderen Überlebenden und deren Erzählung heute noch am Leben. Mit ihren Worten berührte Blake nicht nur die Anwesenden, sondern auch ihre Mutter vergoss die ein oder andere Träne.

Nachdem sie den Schmerz und den Überlebensmut ihrer Mutter thematisiert hatte, widmete sich Blake Lively weiteren Schicksalen starker Frauen. Sie ehrte unter anderem die Time100-Mitpreisträgerin Gisèle Pelicot, die jeden Tag dem Gerichtsprozess gegen ihren Ehemann und zahlreiche andere Männer beiwohnte, denen schwere Vergehen vorgeworfen werden. Die Schauspielerin ließ dabei den aktuellen Medienwirbel rund um ihre Person – etwa den Schlagabtausch mit Justin Baldoni (41) – nur am Rande anklingen. "Ich habe so viel zu den letzten zwei Jahren meines Lebens zu sagen, aber heute ist nicht der richtige Moment dafür", so Blake vor den Gala-Gästen.

Die Geschichte der Lively-Familie ist geprägt von Zusammenhalt und Offenheit. Blake beschreibt das Erlebte als "stille Fackel der Weiblichkeit", die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Schon in früheren Interviews hat die Schauspielerin betont, wie wichtig ihr der Austausch mit anderen Frauen ist und wie stark sie von der Tapferkeit ihrer Mutter geprägt wurde. Im privaten Kreis gilt Blake als Familienmensch, der großen Wert auf intimen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung legt. Ihre Ehrung bei der Time100 Gala nutzte sie, um ihrer Mutter öffentlich zu danken – auch wenn die Nominierung der Schauspielerin erst für Furore sorgte.

ActionPress / PECK / BACKGRID Blake Lively, April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern