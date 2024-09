So romantisch waren Lilian und Boris Beckers Eheversprechen

Am 14. September gaben sich Boris Becker (56) und seine Lilian de Carvalho Monteiro im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zu einer Hochzeit gehört natürlich auch ein Eheversprechen. Bunte weiß, wie romantisch und liebevoll die Ehegelübde der Tennislegende und seiner frisch angetrauten Partnerin waren. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", versicherte Boris seiner Ehefrau. Lilian beteuerte: "Ich verspreche, dich immer in deinen Träumen zu unterstützen und dir zur Seite zu stehen, wenn wir unsere gemeinsame Zukunft aufbauen."

Auch Lilians Vater Victor Monteiro widmete seiner Tochter und seinem Schwiegersohn einige liebe Worte. In seiner Rede bezieht er sich vor allem auf Boris' dunkle Zeit, während er seine Haftstrafe verbüßen musste. "Das Leben hat ihre Hingabe auf die Probe gestellt und ihnen Hindernisse in den Weg gelegt, die sie leicht hätten trennen können, aber genau in diesem Moment des Unglücks kam ihre Liebe zum Vorschein. Boris und Lilian, heute beginnt ein neues Kapitel in eurem Leben, in dem ihr Hand in Hand eure Geschichte schreibt", ließ Victor das Ehepaar wissen.

Am Samstag traten Boris und Lilian nach rund vier Jahren Beziehung vor den Traualtar. In einem ehemaligen Kloster auf dem Monte di Portofino sind der 56-Jährige und seine Frau den Bund der Ehe eingegangen und feierten diesen besonderen Anlass mit prominenten Gästen. Unter anderem reihten sich die niederländische Fußballlegende Ruud Gullit, Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder und auch Ex-Skifahrerin Christa Kinshofer unter die Gratulanten.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

