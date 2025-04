Nach AYTO: Kandidatin Ina ist wieder mit ihrem Ex zusammen

Ina suchte in der sechsten Staffel Are You The One? nach ihrem Perfect Match. Mit den Kandidaten des beliebten Datingformats sollte es aber nicht klappen – und das scheinbar aus einem ganz bestimmten Grund. Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story verrät, hing sie innerlich die gesamte Zeit noch an ihrem Ex-Freund, und kam nach den Dreharbeiten sogar wieder mit ihm zusammen! Wie der Glückliche heißt, verrät sie allerdings nicht. "Mein Ex ist nicht aus dem Reality-TV", beantwortet die Make-up-Artistin die Frage eines Followers und fügt hinzu: "Sagen wir mal so: Wir haben bis jetzt noch einiges aufzuarbeiten und es war unfassbar schwer im Zuge der Ausstrahlung. Aber ja, wir haben wir zusammen gefunden."

Wie sie in ihrem Q&A außerdem preisgibt, erlebte sie während der Zeit in Thailand eine Achterbahn der Gefühle. Insbesondere zum Ende der Dreharbeiten sei Ina völlig durcheinander gewesen. "Ich habe alle Männer in der Villa unbewusst mit meinem Ex verglichen und habe mich immer wieder gefragt, ob ich wirklich mit einigen Sachen aus der Vergangenheit abgeschlossen oder es mir nur eingeredet habe", schildert sie. Letztendlich habe aber auch keiner der Teilnehmer die Tattoo-Künstlerin überzeugen können. "Die Männer dort haben mich einfach alle nicht gecatcht und ich konnte mich auf niemanden emotional einlassen – auch wenn ich es versucht habe. Nichtsdestotrotz fand ich die Zeit dort eine unvergessliche Erfahrung", schließt sie ab.

Zu Beginn der Show schien Ina zunächst aber von einem ihrer TV-Kollegen angetan zu sein. Sie bandelte mit Sinan an und verbrachte sogar eine Nacht im berühmt-berüchtigten Boom-Boom-Room mit ihm, wo laut eigener Aussage außer Knutschen nichts passierte. Die zwei TV-Neulinge machten im Laufe der Folge einige Höhen und Tiefen durch und entschieden nach einem heftigen Streit, ihren Flirt zu beenden. Kurz darauf fanden sie heraus, sowieso kein Perfect Match zu sein – der Sales Manager suchte aber trotzdem noch einmal Inas Nähe. Für sie gab es jedoch kein Zurück mehr. "Ich bin da vielleicht auch ein bisschen radikal, aber irgendwie spüre ich da nicht mehr so das Feuer", erklärte sie im Interview.

Instagram / ina.kina Ina von "Are You The One?" 2025, Januar 2025

Instagram / sinansmile_ Sinan, "Are You The One?"-Kandidat 2025

