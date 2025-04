Darum wird Jo Wood von ihren Enkeln "Gangster-Oma" genannt

Jo Wood (70), die ehemalige Ehefrau von Sänger Ronnie Wood (77), verrät im Podcast "My Life in a Biscuit Tin", dass ihre Enkelkinder einen ganz besonderen Spitznamen für sie haben. Während einer Autofahrt mit zwei ihrer Enkel, Maggie und Kobe, sei das Thema Drogen aufgekommen. Die Kinder hätten sie gefragt: "Gran, hast du jemals Drogen genommen?" Jo habe offen geantwortet: "Natürlich habe ich das, aber ich empfehle es nicht." Daraufhin hätten sich die beiden lachend darauf geeinigt, sie ab sofort "Gangster-Oma" zu nennen. Die frühere Partykönigin meint dazu im Podcast: "Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber man kann ja nicht unehrlich sein – sie würden es sowieso früher oder später herausfinden."

Neben dieser unkonventionellen Oma-Enkel-Beziehung spricht Jo in dem Podcast auch über ihr bewegtes Leben, das von drei Jahrzehnten Rock-'n'-Roll an der Seite von Ronnie geprägt ist. Die beiden waren zwischen 1985 und 2011 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Leah (46) und Tyrone Wood. Jo brachte zudem Sohn Jamie aus einer früheren Ehe mit. Besonders erinnert sie sich an die Jahre in New York, als ein bedrohlicher Zwischenfall mit einem Einbrecher Jo dazu gebracht habe, mit der Familie nach England zurückzukehren. "New York in den frühen 80ern war furchtbar", resümiert sie heute. Mittlerweile habe sie mit dem wilden Lebensstil längst abgeschlossen. In Northamptonshire lebe sie ein ruhiges, ökologisches Leben in einem umweltfreundlichen Cottage, erzeuge ihre eigene Energie und widme sich ihrem Gemüsegarten sowie den Unternehmen Longevity und Jo Wood Organics.

Abseits der Schlagzeilen und ihrer Rolle als Unternehmerin war Jo immer wieder im britischen Fernsehen zu sehen – zum Beispiel bei "Strictly Come Dancing" oder "Celebrity MasterChef". Persönlich blickt sie mit einer Mischung aus Humor und Nachsicht auf ihre Vergangenheit zurück. Im Podcast gibt sie zu, dass sie ihrer jüngeren Version raten würde, mehr Gelassenheit zu bewahren: "Gehe mit dem Flow." Von Ängsten wolle sie sich nicht bestimmen lassen, wie ihre Mutter ihr einst geraten habe: "Angst ist des Menschen größter Feind." Im privaten Kreis sorgt Jo inzwischen mit Offenheit und Ehrlichkeit für jede Menge Gesprächsstoff – und für einen Spitznamen, den ihr die Enkelkinder so schnell nicht mehr nehmen werden.

Getty Images Ronnie Wood und seine Ex-Frau Jo

Getty Images Jo Wood bei einem Event in London im April 2017

