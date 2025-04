"Einfach gut": Amira Aly genießt Leben ohne Ollis Nachnamen

Amira Aly (32) hat ihn zurück – ihren eigenen Nachnamen. Bei der diesjährigen Fashionmania by About You Fashion Show 2025 präsentierte sich die Moderatorin glücklich und zufrieden ohne den Nachnamen ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (47). Im RTL-Interview sprach sie nicht nur stolz von ihrer neuen Modekollektion "Ami Aly", sondern äußerte sich auch offen über den Schritt zurück zu ihrem Mädchennamen. "Es ist wirklich ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen", erklärte Amira und ließ dabei keinen Zweifel, dass sie hinter ihrer Entscheidung steht.

Der Weg zurück zu ihrem Geburtsnamen war für Amira keinesfalls selbstverständlich. Nach der Trennung vom Comedian im vergangenen Jahr war öffentlich diskutiert worden, ob sie weiter "Pocher" oder wieder "Aly" heißen würde – vor allem, da ihre beiden Söhne den Nachnamen "Pocher" tragen. Olli selbst hatte sich im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) führt, eindeutig dafür ausgesprochen, dass Amira wieder "Aly" heißen sollte. Für ihn sei der Nachname längst zu einer Marke geworden, wie er mit Beispielen aus der Promiwelt belegte. Amira feierte die Rückkehr zum Mädchennamen mit ihrer Modelinie. "Das fühlt sich einfach gut an. Das bin ich, der Name gehört mir und ich liebe ihn einfach", betonte die Modeunternehmerin im Interview mit RTL weiter.

Die Zeit nach der Trennung im Jahr 2023 von Olli war für Amira alles andere als einfach – das ist spätestens seit dem öffentlichen Rosenkrieg der beiden kein Geheimnis mehr. Inzwischen aber hat Amira ihr neues Glück in Moderator Christian Düren (34) gefunden. Mit ihrer Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen und ihrer Kollektion setzt die Moderatorin nun ein Zeichen für Selbstbestimmtheit.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

