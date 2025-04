Emotionale Worte: Teddi Mellencamp zeigt ihre Hirn-OP-Narben

Vor etwa zweieinhalb Monaten bekam Teddi Mellencamp (43) eine der schlimmsten Nachrichten ihres Lebens. Der Realitystar leidet an Krebs im vierten Stadium. Aus diesem Grund musste sich die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit auch am Gehirn operieren lassen. Auf Instagram zeigt sie nun, dass sie von diesen Eingriffen Narben hat, die sich fast über die gesamte Länge ihres Hinterkopfes sowie ihre Schultern und Arme erstrecken. Dazu schreibt sie: "Als ich dieses Bild zum ersten Mal sah, die Narben auf meinem Kopf und meinem Arm, musste ich weinen. Dann spürte ich eine Wärme durch meinen Körper strömen und fühlte eine Art Frieden."

Teddi empfindet trotz ihrer schwierigen Situation eine große Dankbarkeit, wie sie im Netz berichtet: "Diese Ruhe kommt von dem unglaublichen Unterstützungssystem, das ich in meiner Familie und meinen Freunden habe und durch die überschwängliche Liebe von euch allen hier." Außerdem sei sie stolz, dass ihre Geschichte dazu beiträgt, dass andere Menschen ihre Symptome ernst nehmen und sich medizinische Hilfe suchen.

Die anfängliche Diagnose der dreifachen Mutter war düster. Sie hatte ein metastasierendes Melanom im vierten Stadium, das sich auf Gehirn und Lunge ausgebreitet hatte. Doch die aggressive Behandlung scheint ihre Wirkung zu zeigen. "Meine Tumore sind signifikant geschrumpft oder verschwunden", erzählte Teddi vor wenigen Tagen auf Social Media und erklärte, dass sie nach zwei weiteren Immuntherapiesitzungen hoffentlich als krebsfrei gelten werde.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, April 2025

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025