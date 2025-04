Geheimer Trip: Shah Rukh Khan ist in Deutschland unterwegs

Was für eine Überraschung für Fans von Bollywood-Ikone Shah Rukh Khan (59): Der Star ist – ohne vorherige Bekanntmachung – still und heimlich nach Deutschland gereist. Wie neue Aufnahmen von Fans auf dem Portal X zeigen, nahm sich der Inder reichlich Zeit für seine glücklichen Anhänger: Er gab vor und in seinem Hotel einige Autogramme und verteilte sogar innige Umarmungen. Die Nachricht von seiner Anwesenheit in München verbreitete sich offensichtlich schnell, da den Clips zufolge innerhalb kürzester Zeit noch mehr Fans zu dem besagten Hotel stürmten.

Verschiedene Videos und Schnappschüsse von Shah Rukh, wie er ausgiebig mit seinen Fans interagiert, sind prompt in den sozialen Medien viral gegangen. So ist er auf einem Foto zu sehen, wie er einem Fan ein Autogramm in dessen Tagebuch schreibt oder auch das T-Shirt eines Fans signiert, bevor er diesen herzlich umarmt. Ein besonders emotionaler Clip zeigt eine junge Frau, die gerührt weint, nachdem sie mit Shah Rukh gesprochen hat. Sie erzählte zudem, dass der Star sie und ihre Freunde gebeten hatte, kein Foto von ihm zu machen. Als sie ihn jedoch um eine Umarmung bat, stimmte der 59-Jährige sofort zu. Der Grund für Shah Rukhs Besuch in Deutschland bleibt bisher jedoch unbekannt.

Erst kürzlich wurde bestätigt, dass Shah Rukh in diesem Jahr sein großes Debüt bei der legendären Met Gala in New York geben wird. Damit wird der Bollywood-Star als erster indischer Filmschauspieler den berühmten roten Teppich des Metropolitan Museum of Art betreten. Die Nachricht sorgte für riesige Begeisterung im Netz, nachdem ein bekannter Mode-Account offiziell auf Instagram verkündet hatte: "Ja, es ist tatsächlich Shah Rukh Khan – Indiens unangefochtener Superstar der Generation – der sein Met-Gala-Debüt im Mai 2025 in Sabyasachi machen wird. [...] Wir sehen uns auf dem Teppich." Damit setzt er ein echtes Ausrufezeichen für die indische Film- und Modeszene auf internationaler Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit Fans in Berlin, Februar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Februar 2010

Anzeige Anzeige