Victoria Beckham und ihre Tochter strahlen im Partnerlook

Victoria Beckham (51) und ihre Tochter Harper Seven Beckham (13) haben am Montag in Dubai für einen zauberhaften Auftritt gesorgt. Gemeinsam nahmen die beiden an einem exklusiven Dinner teil, das anlässlich des Launches der neuen Kapselkollektion des Ex-Spice-Girls in Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Ounass veranstaltet wurde. Die Modeikone und die Teenagerin erschienen im passenden Partnerlook: Beide trugen atemberaubende silberne Abendroben, die nicht nur ihre modische Verbundenheit, sondern auch die enge Mutter-Tochter-Beziehung unterstrichen. Während Victoria sich für ein drapiertes, metallisches Kleid mit durchsichtigen High Heels entschied, schritt Harper in einer eleganten, bodenlangen Halterneck-Robe samt zartem Schmetterlingsanhänger an ihrer Seite. Auf Instagram teilte Victoria Fotos des glamourösen Abends und gab mit einem Augenzwinkern Einblicke hinter die Kulissen.

Die ehemalige Sängerin nutzte den besonderen Anlass auch, um ihre Freude über den Launch der Kollektion zu teilen. Besonders begeisterte die Designerin, wie Frauen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ihre Mode interpretieren: "Hierherzukommen und zu sehen, wie die emiratischen Frauen meine Kleider tragen und sie zu ihren eigenen machen, bereitet mir so viel Freude", schrieb sie weiter. Auch prominente Freunde und ihre Familie kommentierten Victorias Beitrag fleißig: Model Jessica Kahawaty ließ beispielsweise wissen: "Wir lieben es, dich in Dubai zu haben."

Dass die Beckhams ein eingespieltes und modisch inspiriertes Familien-Team sind, zeigen nicht nur Auftritte wie dieser. Auch privat sind sie eng verbunden: Victoria teilte vor Kurzem Einblicke ihrer Geburtstagsparty auf einer Luxusjacht. Für besondere Anlässe reisen die Beckhams häufig gemeinsam und feiern ihre Erfolge, große Meilensteine ebenso wie runde Geburtstage stets zusammen. Demnächst steht beispielsweise der 50. von Familienvater David an.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Tochter Harper und Ehemann David

Anzeige Anzeige

Anzeige